　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

大陸台商注意！利用「關係企業間借貸」應急　關注借貸額度和規範

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲中國大陸,兩會,習近平,王岐山,李克強,王毅,五星旗,人民,中共,五星旗。（圖／路透社）

▲中國大陸。（圖／路透社）

記者吳靜君／台北報導

中國大陸近期陸續復工，但是全球經濟正要回到正軌，恐還需要一段時間。面對市場銷售下滑、應收帳款回收風險提高、屆期債務待償付、工資與租金等固定成本持續發生。KPMG安侯建業會計師事務所會計師劉中惠今（31）日表示，台商考量時效性與資金成本，又不想增資被綁住，可以考慮選擇「關係企業間借貸」應急，但借款金額有限。

KPMG安侯建業會計師事務所任之恒表示，現在中國大陸外匯管制制度下，公司對外借款的額度受到申請投資總額與註冊資本差額限制，稱為「投註差」，簡單來說，如果申請投資總額為300萬美元的企業，註冊資本為210萬元，就有90萬美元的差額就是公司可以舉借的外債的上限。

請繼續往下閱讀...

外債還區分短期外債和長期外債，短期外債期限為一年之內，只能運用流動資金，不可運用於固定資產投資等用途；長期外債年期較長，用途較具靈活性，但所占的外債額度屬永久性，即使償還貸款，也無法恢復外債額度。

稅務的角度來看，劉中惠表示，大陸稅法參考國際慣例，也有資本弱化的規定，一般情況之下，企業（非金融機構）對關係企業的貸款，不可以資本額的兩倍，即債資比例2:1，企業實際支付給關聯企業的利息才可以扣除。

如果超過規定比率，則須另外提供特殊事項文檔，證明該借款符合獨立交易原則。如果不能符合條件，超出的部分不但不能在稅上列支；還要對收取方的股息課稅。

借款利率方面，稅法也有明訂標準，不得超過當地金融企業提供的同期同類貸款利率，企業在首次支付利息並進行稅前扣除時，應提供金融企業在貸款期限、金額、擔保及企業信譽條件基本相同情況下的貸款利率資料說明，以證明其利息支出的合理性，可以是金融企業公布同期同類的平均利率，也可以是金融企業對某些企業提供的實際貸款利率。

劉中惠表示，如果大陸台商想要選擇「關係企業間借貸」要注意，若沒有事先辦理投資申請或者外債登記手續，日後恐怕連借貸本金無法匯出，借貸雙方的利息費用與收入稅上的認定標準也會受影響，整體交易成本遭受衝擊，台商應該要仔細規劃，不可不慎。

ET快訊
WHO官員聽到「台灣」就斷訊　直接在官網遭除名！
漁光島四腳獸「同款帳篷找到了」！　他一看價格秒笑：神操作
實踐大學確診老師行動軌跡曝光！已上8堂課　10接觸師生居家隔
快訊／北部某大學傳學生確診！　校方「已全面消毒」急封口
D奶實況主直擊SWAG拍片「崩潰逃出」　沐沐曝驚人收入…男優
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

受惠宅經濟今年獲利亮眼！十銓去年每股賺0.11元　大方配息1元

勞團要求「廠住分離」保障移工生命安全　勞動部回應了

小黃運匠加油省荷包　「中油Pay」再加碼最高回饋9.8%

高股息異軍突起！台股前10大爆紅個股出爐　4檔金控股引存股族關注

謝金河：瘟疫撞擊美國夢與英國夢！強生選邊站　歐盟可能裂解

大陸台商注意！利用「關係企業間借貸」應急　關注借貸額度和規範

超大方！信紘科每股賺1.15元　發現金股利2元

新興亞股流出又見緩　台股選股可留意「防疫概念股」

防疫隔離假、防疫照顧假拉低平均工資　勞動部：計算時須排除

亞股早盤全面上漲！　菲股漲逾3.7％、台韓港股漲逾1％

陳時中摘口罩「壓痕臉」曝光！　鋼鐵部長盯包機3場全到不缺席

追星成功！張韶涵選鐵粉合唱《光之翼》　Angela出難題...他全能接唱！

《青你2》安崎孔雪兒《Play》太炸！！　Lisa萬年不動瀏海秘密公開

劉真羽化…親弟捧骨灰罈護送　長眠地選定三芝龍巖真龍殿

他用影片紀錄爸爸最後一天上班 公布裁員名單...結局感動上萬人

《夫婦的世界》火熱床戲「前6集19禁」　金喜愛抓外遇...連好友都幫老公隱瞞

近距離接觸動物、山谷仙境瀑布 暢遊花蓮必吃必玩「隱藏版景點」

小農無奈...有機地瓜整排遭嗑光 雄鷹神助攻！俯衝出爪滅12害鼠

周興哲版《說好不哭》《背對背擁抱》好好聽　熱追《愛的迫降》即興創作OST

「確診、上網」不會唸...俚語聽不懂 台北人台語爛？路人打臉：在家都講

受惠宅經濟今年獲利亮眼！十銓去年每股賺0.11元　大方配息1元

勞團要求「廠住分離」保障移工生命安全　勞動部回應了

小黃運匠加油省荷包　「中油Pay」再加碼最高回饋9.8%

高股息異軍突起！台股前10大爆紅個股出爐　4檔金控股引存股族關注

謝金河：瘟疫撞擊美國夢與英國夢！強生選邊站　歐盟可能裂解

大陸台商注意！利用「關係企業間借貸」應急　關注借貸額度和規範

超大方！信紘科每股賺1.15元　發現金股利2元

新興亞股流出又見緩　台股選股可留意「防疫概念股」

防疫隔離假、防疫照顧假拉低平均工資　勞動部：計算時須排除

亞股早盤全面上漲！　菲股漲逾3.7％、台韓港股漲逾1％

受惠宅經濟今年獲利亮眼！十銓去年每股賺0.11元　大方配息1元

醫牙學系申請超篩嚴重！陽明醫學系招39人　一階472人通過

一定要有總冠軍！NBA季後賽可能改3戰2勝制　復賽考慮地點曝光

納智捷迎賓座椅在印度「發揚光大」？90度旋轉方便老年人上下車

説・流行／提升品味必認識極簡風Jil Sander　從日韓女生最愛的鞋包入手

中職／小男孩全新風格！樂天桃猿2020主題曲MV登場

搭捷運電扶梯沒站穩往後摔...害她臉部遭撞骨折！老奶奶被判拘20天

N號房舉報男驚傳自殺！　「受訪遭人格侮辱」崩潰…尋死第一現場曝光

陳玉珍堅守「中華民國」　酸蘇貞昌：台灣國行政院長？

1家6口超麻煩！他嘆「為何不開放1人領全家人口罩」　網破盲點全搖頭

財經熱門新聞

裕隆2019年慘虧244億元！將減資36%彌補虧損

郭台銘致上最深敬意　臉書追悼郝柏村

王品股東會紀念品出爐！網嗨：2200元餐飲禮券「史上CP值最高」

泰山沒有賺很大　卻懷金雞母人人都想搶

影／金融股怎麼選？　財經專家：3大條件挑出這5檔存股標的

王品股價跳空漲停　網嗨：零股可換2200元餐券

「85元換2200餐券」最終日　王品直接跳空近漲停

燦坤又傳董事長異動　陳彥君回鍋4個月閃辭

政府紓困措施明快具體　落實「民富才能國強」為政之道

病毒嚇趴國際油價 創18年來新低紀錄

西德州原油再現1字頭...今早反彈逾3%

Taiwan Can Help!經濟部：台澳防疫物資合作再衝一波

康那香加緊增產口罩　搬出塵封5年機台

金融股王上海商銀　配發現金股利2.05元

更多熱門

相關新聞

30日類包機起飛　載214湖北台人

30日類包機起飛　載214湖北台人

第二架次接回滯留湖北台灣人的「類包機」，於30日晚20時15分順利從上海浦東機場起飛，預計21時36分返抵桃園，共載運214位旅客，有4位醫護人員隨行，落地後將按指揮中心檢疫要求，至集中檢疫處所進行14天隔離。據了解，下午登機時有3人出現證件過期問題，最後2位陸配和1位孩童未登機。

類包機再一陸配證件過期　兒自行搭機

類包機再一陸配證件過期　兒自行搭機

陳時中口罩壓痕臉曝光...盯包機不缺席

陳時中口罩壓痕臉曝光...盯包機不缺席

第二架類包機今晚飛　載約200人

第二架類包機今晚飛　載約200人

陸配證件卡關沒上機 陳明通：不要用「人球」字眼很不禮貌

陸配證件卡關沒上機 陳明通：不要用「人球」字眼很不禮貌

關鍵字：

中國大陸台商周轉應急

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

蕾菈公開男友是孫生：沒錯我們在一起了！

蕭敬騰被逼問結婚生子　鬆口談經紀人：看她

剩台灣學生仍在上課　彭博：台灣成功經驗

漁光島女方正面曝光　警方說話了

唐綺陽：還有2波大事發生！5焦點開始「有事」

王又正爆「5個月未繳1萬7管理費」！

志村健遺產高達50億！　繼承人第一順位是哥哥

加州倉庫發現3900萬個N95口罩

看具荷拉性愛片！N號房法官換人

世衛專家不建議戴口罩：戴錯還有反效果

妻4貼遇死劫　夫淚喊：還我一個家

挨罰30萬拒繳飛中國　檢疫夫妻在台財產竟是零

差一天閃回溯採檢！實踐大學師「4度就醫」才確診　接觸鏈曝

「我走了你以後要快樂」　女大生和男友講完電話墜軌亡

北部某大學傳學生確診！　校方「已全面消毒」

更多

最夯影音

更多
陳時中摘口罩「壓痕臉」曝光！　鋼鐵部長盯包機3場全到不缺席

陳時中摘口罩「壓痕臉」曝光！　鋼鐵部長盯包機3場全到不缺席
追星成功！張韶涵選鐵粉合唱《光之翼》　Angela出難題...他全能接唱！

追星成功！張韶涵選鐵粉合唱《光之翼》　Angela出難題...他全能接唱！

《青你2》安崎孔雪兒《Play》太炸！！　Lisa萬年不動瀏海秘密公開

《青你2》安崎孔雪兒《Play》太炸！！　Lisa萬年不動瀏海秘密公開

劉真羽化…親弟捧骨灰罈護送　長眠地選定三芝龍巖真龍殿

劉真羽化…親弟捧骨灰罈護送　長眠地選定三芝龍巖真龍殿

他用影片紀錄爸爸最後一天上班 公布裁員名單...結局感動上萬人

他用影片紀錄爸爸最後一天上班 公布裁員名單...結局感動上萬人

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面