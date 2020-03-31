大陸台商注意！利用「關係企業間借貸」應急　關注借貸額度和規範

▲中國大陸。（圖／路透社）

記者吳靜君／台北報導

中國大陸近期陸續復工，但是全球經濟正要回到正軌，恐還需要一段時間。面對市場銷售下滑、應收帳款回收風險提高、屆期債務待償付、工資與租金等固定成本持續發生。KPMG安侯建業會計師事務所會計師劉中惠今（31）日表示，台商考量時效性與資金成本，又不想增資被綁住，可以考慮選擇「關係企業間借貸」應急，但借款金額有限。

KPMG安侯建業會計師事務所任之恒表示，現在中國大陸外匯管制制度下，公司對外借款的額度受到申請投資總額與註冊資本差額限制，稱為「投註差」，簡單來說，如果申請投資總額為300萬美元的企業，註冊資本為210萬元，就有90萬美元的差額就是公司可以舉借的外債的上限。

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外債還區分短期外債和長期外債，短期外債期限為一年之內，只能運用流動資金，不可運用於固定資產投資等用途；長期外債年期較長，用途較具靈活性，但所占的外債額度屬永久性，即使償還貸款，也無法恢復外債額度。

稅務的角度來看，劉中惠表示，大陸稅法參考國際慣例，也有資本弱化的規定，一般情況之下，企業（非金融機構）對關係企業的貸款，不可以資本額的兩倍，即債資比例2:1，企業實際支付給關聯企業的利息才可以扣除。

如果超過規定比率，則須另外提供特殊事項文檔，證明該借款符合獨立交易原則。如果不能符合條件，超出的部分不但不能在稅上列支；還要對收取方的股息課稅。

借款利率方面，稅法也有明訂標準，不得超過當地金融企業提供的同期同類貸款利率，企業在首次支付利息並進行稅前扣除時，應提供金融企業在貸款期限、金額、擔保及企業信譽條件基本相同情況下的貸款利率資料說明，以證明其利息支出的合理性，可以是金融企業公布同期同類的平均利率，也可以是金融企業對某些企業提供的實際貸款利率。

劉中惠表示，如果大陸台商想要選擇「關係企業間借貸」要注意，若沒有事先辦理投資申請或者外債登記手續，日後恐怕連借貸本金無法匯出，借貸雙方的利息費用與收入稅上的認定標準也會受影響，整體交易成本遭受衝擊，台商應該要仔細規劃，不可不慎。