防疫隔離假、防疫照顧假拉低平均工資　勞動部：計算時須排除





▲在計算平均工資時，防疫隔離假、防疫照顧假實施天數都要排除在外，且可追溯至1月15日。（圖／記者李毓康攝）

記者余弦妙／台北報導

因應新冠肺炎疫情所衍生出的「防疫隔離假」、「防疫照顧假」等假別是否會對勞工的「平均薪資」造成影響？對此，勞動部函釋，在計算平均工資時，這些實施天數都要排除在外，且這項公告可追溯至1月15日。

根據勞動部的解釋令來看，「平均工資」就是計算事由發生之當日前6個月內所得工資總額除以該期間之總日數所得之金額。

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勞動部官員進一步解釋，依照勞基法施行細則規定，普通傷病假、生理假、產假、家庭照顧假和其他等假別、以及留職停薪者這些天數都必須排除平均工資的計算中，因為這些情況下基本上不會給薪，或不是全薪，如果把這些計入平均工資，在計算上對勞工不公平，會拉低平均工資金額，所以勞基法施行細則排除這些天數納入平均工資計算。

因此，勞動部官員也說，這次因為防疫關係的防疫隔離假、防疫照顧假等也與上述假別有著相同情況，考量到對勞資雙方的利益後，不得不配合防疫作業而衍生出的假別，因此參考過往規定，這兩種假別也可被排除在平均工資計算的以外，排除掉實際請假的天數後，下去計算所得才是實際平均工資。

「平均工資」等同計算一切權利的基礎，因此對勞資雙方而言可說具備了相當重要的角色，舉凡退休金、資遣費、職災補償中的工資終結補償、殘廢補償及死亡補償等，其計算基礎都在平工資，所以在實務上，勞資爭議一旦發生最後勞資雙方對退休金及資遣費的基數均無異議，但就是對平均工資的計算相差甚遠致無法取得共識而協調破裂。