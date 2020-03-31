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活過2次世界大戰「西班牙流感也殺不死」　108歲婦確診24小時內身亡

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老夫妻,牽手,情侶 （圖／達志／示意圖）

▲身體原本十分硬朗的老婦人，確診後卻不幸身亡。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球大流行，目前全球確診人數已破74萬例，英國一名108歲老婆婆經歷過2次世界大戰，甚至1918年的西班牙流感也無法打倒她，卻在確診新冠肺炎後不到24小時便身亡，成為英國目前年紀最大的疫情受害者。

現年108歲的人瑞邱吉爾(Hilda Churchill)，28日在索爾福德市(Salford)的Kenyon Lodge養老院去世，家人原本還為她即將到來4月5日的109歲生日，策畫了一個快樂的假期，沒想到卻突然接到噩耗，確診後不到1天便身亡。

孫子安東尼(Anthony Churchill )表示，「她本來沒有任何症狀，以前也經歷過類似的事件，但她都活了下來，最難以接受的是，在她需要幫助的時候，我們卻無法陪在她身邊，距離她的生日只剩下幾周，我們原本都很期待，然而她生命的最後一周，我們卻無法陪著，這讓我心碎。」

安東尼表示，出生於1911年的邱吉爾，在大蕭條時期與丈夫搬到索爾福德市居住，1918年西班牙流感大爆發時，造成全球5千萬人死亡，其中帶走了她的姊姊，但她活了下來，「她是打不倒的，如果不是因為新冠病毒，我相信她現在還會活著」。

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