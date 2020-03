活過2次世界大戰「西班牙流感也殺不死」　108歲婦確診24小時內身亡

▲身體原本十分硬朗的老婦人,確診後卻不幸身亡。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

新冠肺炎(COVID-19)疫情全球大流行,目前全球確診人數已破74萬例,英國一名108歲老婆婆經歷過2次世界大戰,甚至1918年的西班牙流感也無法打倒她,卻在確診新冠肺炎後不到24小時便身亡,成為英國目前年紀最大的疫情受害者。

現年108歲的人瑞邱吉爾(Hilda Churchill),28日在索爾福德市(Salford)的Kenyon Lodge養老院去世,家人原本還為她即將到來4月5日的109歲生日,策畫了一個快樂的假期,沒想到卻突然接到噩耗,確診後不到1天便身亡。

孫子安東尼(Anthony Churchill )表示,「她本來沒有任何症狀,以前也經歷過類似的事件,但她都活了下來,最難以接受的是,在她需要幫助的時候,我們卻無法陪在她身邊,距離她的生日只剩下幾周,我們原本都很期待,然而她生命的最後一周,我們卻無法陪著,這讓我心碎。」

安東尼表示,出生於1911年的邱吉爾,在大蕭條時期與丈夫搬到索爾福德市居住,1918年西班牙流感大爆發時,造成全球5千萬人死亡,其中帶走了她的姊姊,但她活了下來,「她是打不倒的,如果不是因為新冠病毒,我相信她現在還會活著」。

Grandma, 108, who survived two world wars 'UK's oldest' to die from coronavirus https://t.co/XkUpdIbh9J pic.twitter.com/ROGaktIb5V