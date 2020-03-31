新興亞股流出又見緩　台股選股可留意「防疫概念股」

▲疫情之下金融市場劇烈波動，法人建議，以選股為上策，挑選具穩健長期需求，以及價值遭低估的個股為主。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情在各國擴散，全球金融市場動盪不安，投資人關注後續布局方向，中信投信表示，美國祭出貨幣寬鬆政策，對全球股市具有一定的支撐力，盤面上防疫概念股仍是焦點，另外食品、遠距電子類股也有買盤敲進。

根據彭博統計，外資資金流向至3月28日，新興亞股近一周流出幅度明顯縮窄，其中以南韓遭外資賣超最多，金額為18.6億美元（約新台幣567億元）；其次為印度，流出8.4億美元（約新台幣256億元），台股上周小幅流出4.2億美元（約新台幣128億元），印度則轉流出為流入，上周小幅吸金0.2億美元（約新台幣6億元）。

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▲外資對亞洲股市買賣超金額，台股上周小幅流出4.2億美元。（圖／中信投信提供，點圖可放大）

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，受惠於美國無上限的財政刺激方案，推升美股上周走勢，預料在貨幣寬鬆積極救市的態度下，對於全球股市有一定程度的支撐。

觀察疫情方面，周俊宏指出，目前歐洲正處於相對嚴重的區域，美國的感染案例也持續惡化當中，不過美國目前可說是最後一個爆發疫情的區域，或許是測試底部狀況的時機，可多留意。

展望後市，周俊宏認為，疫情仍為全球關注焦點，對於全球訂單、需求與經濟成長的影響不可小覷；在此環境下，建議仍以選股為上策，挑選具穩健長期需求，以及價值遭低估的個股為主，例如5G基地台、伺服器相關等。

周俊宏分析，隨著防疫推動各國陸續實施封城、居家辦公、異地備援等措施，市場對PC、視訊會議與軟體的需求可望提升，也可多留意；至於非科技類股上，影響較低的基礎建設類股，以及可提升免疫能力的保健食品相關類股，也值得投資人關注。