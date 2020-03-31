高鐵調降商場租金渡「疫」關　租金降幅最高上看45%

▲台灣高鐵發言人孫鴻文表示，高鐵將主動調降各車站商場租金25%，與車站商場店家一同攜手對抗疫情。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，衝擊我內需型產業，台灣高鐵今（31）日宣佈將主動調降各車站商場租金25%，與車站商場店家一同攜手對抗疫情，高鐵發言人孫鴻文表示，若疫情持續造成乘車人潮下滑，租金降幅更會同步加大，最多可達45%。

孫鴻文指出，儘管疫情對高鐵運量及營運收入同樣造成嚴重衝擊，但高鐵公司仍積極實踐企業社會責任，依照高鐵規劃之調降車站商場租金方案，將以去年同期全線月運量為比較基準，採階梯式連動調降商場租金，並回溯自今年2月1日起生效。

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依此方案推算，二月份商家底租可調降幅度達25%。高鐵公司規劃，商家2、3月之租金調降金額將於4月初租金計算時一併核算扣抵，協助商家低營運成本，力抗疫情風暴造成的銷售寒冬。

▲看準防疫期間的安心商機，高鐵公司結合五家知名餐廳，在台中站推出「高鐵嚴選便當市集」。（圖／高鐵提供）

另外，看準防疫期間的安心商機，高鐵公司在台中站推出「高鐵嚴選便當市集」，結合5家知名餐廳，提高食安標準、製成各式美味便當，讓旅客安心外帶，呼籲旅客繼續支持台灣高鐵以及相關產業發展，「謹慎防疫、正常生活」。

高鐵嚴選便當市集參與店家包括：与玥樓的廣式燒臘便當、一風堂的日式丼飯、鬍鬚張的台式滷肉飯、高鐵食堂的日式便當以及繼光香香雞推出的台式炸雞便當；台中站「便當市集」位於2樓車站大廳4A、4B出口中間，旅客可在供餐時段一次選購外帶，「輕鬆防疫，安心用餐」。