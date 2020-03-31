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肺炎採檢呈陰性後解禁「趴趴走」！4天後反轉「陰變陽」...美機師傻眼

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▲機師,機長,駕駛艙,飛機。（圖／翻攝自免費圖庫Pixabay）

▲美國一名機師感染新冠肺炎，但卻被誤診為陰性。（示意圖／翻攝自免費圖庫Pixabay）

記者王佩翊／綜合報導

美國西雅圖一名感染新冠病毒的機師因出現發燒、全身冒冷汗等症狀前往醫院就診，沒想到卻因為護理師的失誤，被誤診為「陰性」，導致他在不知情的狀況下，出門購物，還和朋友們見面，直到4天後才接獲院方通知，他早已感染新冠肺炎，需要進行隔離。

根據《西雅圖時報》報導，現年45歲的羅伯威廉斯（Rob Williams）身為機師，自知是感染新冠肺炎的高風險群，因此相當注意防疫細節。威廉斯透露，他是在11日中午左右出現不適，當時他正在丹佛進行工作上的例行體檢，而他同時也得知該健檢中心已出現2例確診。

威廉斯11日在丹佛時就已經出現頭暈、呼吸困難等症狀，當天他搭乘飛機抵達費城，但是在晚上睡覺時，開始出現高燒、全身發冷、倒冷汗的症狀，汗水甚至浸濕了他的寢具。隔日一早起床，威廉斯感覺身體狀況好多了，於是便搭乘飛機返回西雅圖的家。然而回到家後卻又出現呼吸急促的症狀，於是他在14日晚間前往醫學中心的急診室就醫，隨即被安排住院接受檢查。

做完檢查後，醫生開給威廉斯一些藥物，並指示他出院回家進行休養。威廉斯16日打電話回醫院詢問檢測結果時，電話轉了好幾輪，終於有人替他查詢病例並告知他，他的新冠肺炎檢查結果是「陰性」，讓他開心地大大擁抱了他的伴侶，並出外購物、散步，還和其他朋友見面聊天。

誰知道就在20日，威廉斯突然接獲醫療中心的電話表示，他的檢測檢果其實是陽性，16日他連絡醫療中心時，結果尚未出爐，但護理師卻眼誤看成「陰性」。威廉斯表示，最一開始得知消息時，他感到非常憤怒與沮喪，但現在的他則是充滿愧疚與擔憂，自責自己在「大解禁」後，讓身旁的人暴露於感染危險中。

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