看診沒保持「1公尺社交距離」　老婦人慘被暴怒女攻擊身亡

▲紐約市發生老婦人候診時，慘被其他病患打死的事件。（圖／示意圖，與本新聞無關／路透社）

記者李振慧／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）在美國持續肆虐，疫情最為嚴重的紐約市近來卻發生，一名86歲婦人在醫院時因為「沒有保持社交距離」，而被另一名女子氣到推倒，結果不幸身亡的消息，目前犯案的女子已被逮捕。

《紐約郵報》報導，事件28日下午2時發生在布魯克林的伍德霍爾醫療中心(Woodhull Medical Center)，86歲婦人馬歇爾(Janie Marshall)候診時，與32歲女子倫迪(Cassandra Lundy)爆發衝突，慘被對方推倒在地，因為頭部受到撞擊，後來於當天下午5時40分左右宣告不治。

倫迪表示，因為馬歇爾沒有和她保持至少1公尺的「社交安全距離」，所以一氣之下推了對方，「她離我的臉很近」。消息人士透露，全怪當時醫院已經湧入過多的病患，才會導致事件發生，而倫迪曾有過17次被捕紀錄，罪名包含持有毒品、侵入民宅、勒索和毆打等，後續將根據死者的解剖結果，可能會以謀殺等重罪進行指控。

消息傳出後，馬歇爾的鄰居們都不可置信，紛紛說獨居沒有子嗣的她，是個非常友善的人，「她總是會主動問我，有沒有什麼需要幫忙的地方，是一個非常好的人，太可惜了」。本次事件也成為紐約市第一起，因為新冠病毒而造成的犯罪事件。

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