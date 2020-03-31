獨／「你捐款，我幫買口罩送醫院」　遭爆「陸製劣質品」害醫護…買辦陰謀曝光

▲在美華人投訴指出，有人發起「募資買口罩捐醫護」活動，但口罩都是中國製的劣質品。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者葉國吏／綜合報導

新冠肺炎疫情持續延燒，美國確診超過15萬，在當地華人圈有人發起「集資捐口罩」的活動，團購定價3倍以上口罩捐給醫療機構。不過這些口罩大多是中國製、且無詳細美國食品暨藥物管理局（FDA）認證資料，此活動也在當地華人圈引起討論，甚至還有醫護社團發文呼籲大家「請冷靜一下再行動」。

美國新冠疫情嚴重，許多醫療中心傳出物資缺乏，有網友向《ETtoday新聞雲》爆料，指出在加州有一位華裔女子在臉書發起「你捐款，我幫忙買口罩送醫院」的活動，內容提到有2萬個口罩提供認購，每盒50片要價32美元(折合台幣約967元)。

發起人透露，這些口罩都是「中國製造、FDA認證」，活動曝光後引起當地華人圈踴躍響應，不過也引起討論。因為有網友資料後發現，這些號稱經FDA認證的口罩，在網站輸入認證字號後是查無訊息。對此一位在凱薩醫院（Kaiser Permanente）服務16年、從事醫療護理28年的Mercy Wei博士指出，來路不明的口罩捐給醫院，醫院不見得會收。建議民眾若真要捐，可以捐給有名目的基金會，讓他們去購買正規企業的醫療產品，而不是透過中間商由民眾直接捐口罩。

▲海外醫護社團發聲明呼籲，不要衝動參與募資口罩捐贈的活動。（圖／翻攝自Facebook／台灣海外Covid-19自救會）



對此臉書社團「台灣海外Covid-19自救會」也發出聲明，表示目前很多買辦在疫情爆發初期就四處搜刮口罩圖謀暴利，這些中國製的口罩在許多國家無法通過醫院標準，在存貨壓力下，買辦透過「你捐款，我買口罩捐醫院」的活動來紓緩囤貨壓力。

社團管理員透露，許多大型醫院都有自己的採購標準，所以不會接受這些非經採購審核的捐贈口罩。「這些您捐款做好心的口罩，最後有可能不會透過醫院審核到達醫護人員手上。」呼籲網友在權力支援醫護的信念下，請先冷靜再行動，避免劣質產品讓前線醫護暴露在高度風險之下。