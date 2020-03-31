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藍色潟湖慘變黑湖！英國警察出狠招「倒顏料」...民怨：應感到羞恥

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▲為避免遊客前往，英國警方將藍色潟湖染黑。（圖／路透）

▲為避免遊客前往，英國警方將藍色潟湖染黑。（圖／路透）

記者康心禹／綜合報導

英國巴克斯頓（Buxton）有一座哈珀爾山（Harpur Hill）採石場，原本採石的坑洞經雨水累積後閃爍湛藍湖光，被稱為「藍色潟湖」(blue lagoon)，吸引不少人駐足和拍照，然而現正值防疫期間，還是有許多人到那邊遛狗和散步，顯然違反近期英國的防疫要求，於是警察使出狠招，把黑色顏料倒進湛藍清澈的湖裡。

據英國《每日郵報》報導，英國目前累積確診數達到19,758例，累計死亡1,237例，首相強生（Boris Johnson）23日宣布全英國將實施3週的「禁足令」，限制民眾非必要不能出門，以防止新型冠狀病毒傳播。

▲▼為避免遊客來，英國警方染黑藍色潟湖。（圖／翻攝自Facebook／Buxton Police SNT）

▲尚未遭染黑的藍色潟湖。（圖／翻攝自Facebook／Buxton Police SNT，下同）

在這樣的情況下，卻還是有民眾會到「藍色潟湖」散心，警察對此採取了極端手段，用黑色染料把原本清澈透明的湖水染黑，使得湖面形成大片墨痕，希望阻止遊客前來。

巴克斯頓警察局（Buxton Police SNT）在臉書上表示，「那邊雖然風景優美，但在目前的情況下就是危險的地方，若民眾到那聚集，就是違反了近期英國的相關防疫要求，請大家待在家裡！」

然而，這樣的舉動引起附近居民及遊客的不滿，他們指責警察採取過當的措施。當地居民亞歷克斯·約翰·德斯蒙德（Alex John Desmond）在臉書上表示，「警方應對破壞環境的舉動感到羞恥，這樣的措施並不是正確的治安方式，這樣做是損壞一個天然美景。」

▲▼為避免遊客來，英國警方染黑藍色潟湖。（圖／翻攝自Facebook／Buxton Police SNT）

▲▼染黑後的藍色潟湖

▲▼為避免遊客來，英國警方染黑藍色潟湖。（圖／翻攝自Facebook／Buxton Police SNT）

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