全美30州禁足「華府跟進」！田納西州療養院群聚感染　至少107確診2死

▲美國確診人數增至16.4萬人，成為全球染疫人數最多的國家。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國新冠肺炎（COVID-19）疫情持續升溫，至少30州發布「就地避難」或「待在家中」等類似命令，首都華盛頓特區也在30日跟進。截至目前，紐約確診人數衝破6.7萬、紐澤西州也有1.6萬人染疫，而田納西州的染疫人數也增至1937人，一間療養院爆發群聚感染，共計107人確診、2人死亡，現已關閉進行全面消毒。

綜合USA TODAY、WTVF等美媒報導，納許維爾市桑納郡「加拉廷康復中心」（Gallatin Center for Rehabilitation and Healing）的107名染疫者，分別為74名院民及33名工作人員。目前33名工作人員全數居家隔離，桑納郡首長霍爾特（Anthony Holt）29日晚間證實，有2名住民病逝；根據家屬說法，在首名院民28日過世之後，另外一人也在確診之後病逝。

霍爾特提到，州級有關部門都已介入處理加拉廷康復中心的群聚感染事件，「我請求、我懇求，麻煩你們盡可能都待在家裡，保護你所愛之人的安全。」目前療養院所有確診患者都被送至桑納地區醫院（Sumner Regional Hospital）接受治療。

根據美國約翰霍普金斯大學疫情統計網站，全球確診人數已增至78萬7010人，疫情最為慘重的前三個國家分別為美國（16.4萬人確診）、義大利（10.1萬人確診）及西班牙（8.7萬人確診）。

截至目前，全美超過30州發布「就地避難」或「待在家中」等類似命令，在馬里蘭州與維吉尼亞州30日相繼宣布禁令後，華盛頓特區市長鮑賽（Muriel Bowser）也發布居家令，要求居民除了購買食物、藥品等必要活動之外，必須留在家中，違者最高將面臨5000美元（約新台幣15萬元）及90天徒刑。