謝金河：瘟疫撞擊美國夢與英國夢！強生選邊站　歐盟可能裂解

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／ETtoday資料照）

記者謝仁傑／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）引起全球大恐慌，如今英國首相強生（Boris Johnson）成為全球第一個確診陽性的國家最高位領導人。財信傳媒董事長謝金河今（31）日在臉書發文表示，這個疫情也對美國夢和英國夢造成衝擊。

謝金河指出，在疫情一開始川普並不當一回事，直到他意識到事態嚴重，美國已必須出動軍醫船艦參與救援，形同戰爭等級。美國是世界超級大國，如今這個肺炎疫情把巨人撞倒在地上，這次疫情告一段落後，世界的生態必有大變化。

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▲英國首相強生（Boris Johnson）自主隔離，透過視訊參加會議。（圖／路透）

謝金河指出，大嘴巴的英國首相強生，這次也成了確診病人，強生在病榻上接受《Business Inside》訪問時說出了五個重點：

1、中國確診與死亡病例超過官方公布的40倍。

2、中國隱匿疫情導致蔓延世界。

3、英國考慮切斷中國產業鏈，讓產業回歸。

4、疫情促使英國放棄與華為合作。

5、疫情過後，世界將盤點中國政府責任。

謝金河認為，強生這五點說得赤祼，而且非常有針對性，國內媒體報導都很隠誨，其中很值得關注的是英國對華為的態度。美中科技冷戰開打，美國一再提醒英國勿使用華為設備，但英國都沒有鬆口，這回從強生口中說出拒絕華為，這個直接表態，可以看出疫情撞擊英國，讓強生選邊站了。

▲新冠病毒(COVID-19)對歐美造成史上嚴重的衝擊，將可能造成國際局勢重新洗牌。（圖／路透社）

謝金河接著指出，13世紀的黑死病改變了歐洲，這次大瘟疫也可能裂解歐盟，日耳曼民族的嚴謹，義大利、西班牙、法國的浪漫，英國人的刻板，本來就不一樣。疫情把彼此的矛盾都撞擊出來，大家必然回歸到邊界管制與國家治理，歐盟可能裂解。

另一個是價值與信仰的衝擊，全球充滿著怨恨與敵意的圍堵意識正在延燒，全球化體制走到終點，受創的經濟體正等待重建，在大家互相指責的怒氣中，稍不小心像1933年希特勒的納粹噩夢又將重臨。

謝金河表示，范疇先生最近擔心的第三次世界大戰，似乎隱藏其中。



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