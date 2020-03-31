川普大推「更適合的總統候選人」　紐約州長：防疫期間不會捲入政治紛爭

▲美國總統川普與紐約州州長古莫曾經針對防疫問題針鋒相對。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國總統川普30日表示，相較於前副總統拜登，紐約州州長安德魯．古莫（Andrew Cuomo）會是一個更好的總統候選人。古莫當天稍晚表示，在疫情蔓延之際，他拒絕與總統爭論、捲入政治紛爭，「我認為這是不恰當的……我們正面臨全國性的危機，我們處於戰爭狀態。」

川普30日早上接受《福斯新聞》採訪時提到，「我不介意和安德魯競爭。我認識安德魯很久了。我不會在意，但我要誠實地說，我認為他比「瞌睡喬」（Sleepy Joe，對於拜登的戲稱）更適合當總統候選人。」但他也提到，古莫的防疫功勞大部分要歸功於聯邦政府，「我們給他們船、呼吸器和所有東西。他成功的原因之一，是我們幫助他成功。」

CNBC報導，古莫對此回應，總統的發言應該是一種「讚美」，但「我不會捲入政治爭端，成為政治挑戰中的誘餌，不是因為我不願意糾纏，但我認為這是不恰當、適得其反與反美的（anti-American）。忘了政治吧！我們正面臨全國性的危機，我們處於戰爭狀態。」

▲紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）在美國海軍醫療船安慰號（USNS Comfort）前談話。（圖／路透）

古莫說，如果有人替紐約州做出貢獻、成為好夥伴，他也會立刻給予支持與讚美，「如果我認為紐約沒有獲得他們（國會）所通過的聯邦法案的服務，我也會提出來。」他也補充提到自己不會競選總統。

川普曾說，如果州長們不「欣賞」政府在各州做出的防疫努力，將獲得不同的對待方式，3月中旬推文表示，聯邦政府「從這場危機的第一天起就在背後支持著，紐約的古莫必須『做得更多』。」古莫迅速回應，「我必須做得更多？『你』才必須做點什麼，你應該才是總統。」

紐約州是目前全美疫情最為嚴重的地區，但根據最新民調，民眾普遍支持州長處理疫情的方式。川普與古莫兩人先前就曾在疫情議題上針鋒相對，包括是否應該鬆綁防疫禁令，以便快速復甦美國經濟。

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