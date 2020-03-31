　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

莫斯科10天內「控制疫情→急禁足1250萬人」！飆速趕工蓋醫院…畫面曝光

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲俄羅斯,莫斯科,禁足,新冠肺炎,新冠病毒,齊斯托普魯尼大道,Chistoprudny Boulevard。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯首都莫斯科29日宣布實施禁足令，圖為齊斯托普魯尼大道（Chistoprudny Boulevard）的情況。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

俄羅斯首都莫斯科29日宣布實施禁足令，要求1250萬居民若非必要、不得外出，30日起生效。由於當局10天前才表明疫情獲得控制，因此快速轉彎的政策讓許多人措手不及。此外，一間設有500張病床的醫院正在首都50公里外的郊區迅速搭建中，畫面被衛星影像捕捉下來。

莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）於29日宣布禁足令，要求1250萬市民不得隨意外出，除非到商店採買、藥局、尋求醫療協助或遛狗，上述例外的活動也必須在住家100公尺以內完成，「周一（30日）起將被禁止離開住宅，將需要特殊通行證才能在市內行動0。」

▲俄羅斯,莫斯科,禁足,新冠肺炎,新冠病毒,紅場,Red square,聖巴西爾大教堂, St. Basil`s Cathedral。（圖／達志影像／美聯社）

▲莫斯科紅場（Red square）與聖巴西爾大教堂（St. Basil' s Cathedral）前空無一人。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯,莫斯科,禁足,新冠肺炎,新冠病毒,尼古拉街,Nikolskaya street。（圖／達志影像／美聯社）

▲莫斯科尼古拉街（Nikolskaya street）也非常冷清。（圖／達志影像／美聯社）

禁足令生效第一天，著名的紅場（Red Square）空無一人，購物中心關閉。但在距離克里姆林宮15分鐘車程的隼鳥區（Sokol），遛狗飼主依然早起出門，超市開張，公車正常營運，餐點外送員也騎著腳踏車奔馳，令人以為這只是平常的一天。

《衛報》報導，莫斯科10天前才被告知疫情獲得控制，因此突如其來的禁足令讓許多人措手不及。在禁足令實施的前一天，健身房仍擠滿人潮，有些人甚至認為「病毒不存在」、外出烤肉，民眾獲知禁令以後，趕緊囤積日常用品，暫時搬到鄉間別墅，較富有的人甚至試圖購買私人呼吸器。

莫斯科堅稱這項政策不是「宵禁」，警方目前也沒有駐紮街頭執行任務，雖然大多市民遵守規定，但仍有人冒險出門。外界認為，本周將持續宣布更多嚴格措施，包括追蹤居民行動的QR Code。社運人士肯定政府防疫行動，但也對於老年人、家暴受虐婦女與孩童長期在家的風險表達擔憂。

《商業內幕》報導，俄羅斯目前通報1,836例、9死，但因國際旅客、外國移工人口龐大，加上當地媒體先前披露，政府預計建造新冠肺炎專門醫院的消息，讓外界質疑是否隱瞞疫情。美國通訊與衛星公司Maxar拍攝到的畫面也顯示，數百名工人正在莫斯科郊外50公里處迅速建造醫院。據了解，這間機構占地43公頃，大約設置500張病床。


►白俄總統太狂！建議「喝伏特加、洗桑拿浴」抗疫　準時吃早餐才不會得病

 ►放800隻獅子阻止民眾出門？俄外交部闢謠「要放也是放熊」

►俄克里姆林宮傳多名官員確診　發言人僅回「總統狀況良好」封口府內情況！
  

ET快訊
口罩2週買9片…他好奇「為何不湊10片」　網揭關鍵一算秒懂
全球150國停課！「台灣仍正常到校」他國全看傻　大學生：自己
名醫偷吃診所「護理師+驗光師+行政」！摩鐵激戰3女拍片　妻整
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普大推「比拜登更好的總統候選人」　紐約州長：拚防疫不涉政治紛爭

隱眼族小動作成「防疫漏洞」　美國眼科醫學會建議：改戴眼鏡

她從「紅寶石公主號」下船直接橫跨18000公里飛回家　3天後臥床喊全身痠痛！

曾與金恩博士一起奮鬥！美國「民權運動領袖勞瑞」辭世享壽98歲

海地醫院院長遭綁架！全體醫護「拒收新患者」抗議、總統籲綁匪快放人

厄瓜多3天至少100死…殯葬業忙翻　她被迫「伴夫屍1天↑」鄰居恐慌威脅燒屋

郵輪尚丹號爆「4名乘客死亡」！2例確診、138人出現類流感症狀

英相強生確診隔離中！懷胎6月未婚妻「暫搬離唐寧街」最新近況曝光

等病床等到斷氣、擴音器頻傳「死亡代號」！紐約醫師：簡直是世界末日

美國懸賞4.5億要逮委內瑞拉總統！指控他「毒品恐怖主義」

陳時中摘口罩「壓痕臉」曝光！　鋼鐵部長盯包機3場全到不缺席

追星成功！張韶涵選鐵粉合唱《光之翼》　Angela出難題...他全能接唱！

《青你2》安崎孔雪兒《Play》太炸！！　Lisa萬年不動瀏海秘密公開

劉真羽化…親弟捧骨灰罈護送　長眠地選定三芝龍巖真龍殿

他用影片紀錄爸爸最後一天上班 公布裁員名單...結局感動上萬人

《夫婦的世界》火熱床戲「前6集19禁」　金喜愛抓外遇...連好友都幫老公隱瞞

近距離接觸動物、山谷仙境瀑布 暢遊花蓮必吃必玩「隱藏版景點」

小農無奈...有機地瓜整排遭嗑光 雄鷹神助攻！俯衝出爪滅12害鼠

周興哲版《說好不哭》《背對背擁抱》好好聽　熱追《愛的迫降》即興創作OST

「確診、上網」不會唸...俚語聽不懂 台北人台語爛？路人打臉：在家都講

快訊／印尼禁止外國人入境、過境　端嚴厲措施防擴散！

傳北韓人民軍上百士兵在中國邊境病死　新冠疫情已擴散

哈利王子最新職業曝光！改當「歌手」與邦喬飛合出單曲...網友不買單：失去尊重

英國疫情升溫！醫護人力短缺　威廉王子有意重返「空中救援隊」　

有症狀就「釘死大門」！韓媒：北韓一家5口沒醫生看…居家隔離身亡

蓬佩奧：美竭力挺台灣「在WHO發揮作用」　將全面遵守《台北法案》

新加坡台女染疫！　酒店式公寓淪感染群已7人確診

封城印度男想徒步288公里回家　走了215公里...累到當場暴斃！

日本淪掩蓋疫情國「奧運延期後疫情翻倍爆」　心酸掙扎過程…懶人包一次看！

醫療大廠趕製葉克膜！日本醫療系統逼近飽和　東京剩不到100病床

防疫巴士成破口　回家最後一哩路恐破功！高市府急補破網規劃接駁路線

Sony Mobile攜手知名導演　以「大師級手機」捕捉生活笑料

男持2改造槍被抓！高雄賣家也送辦　警：「槍管+撞針」加工後有殺傷力

台灣不織布換澳洲422萬瓶酒精原料　二度防疫外交創雙贏

美國確診病例暴增！　美網主球場改搭為臨時醫院

春季聯賽／林志祥、劉鎰嘉聯手開轟　安永鮮物2連勝

年輕妹辛亥隧道口自摔險遭輾！自小客急煞...特勤警閃避不及撞車尾

藏育兒專家3身份　雙胞胎佩佩直播「背景有亮點」

快訊／印尼禁止外國人入境、過境　端嚴厲措施防擴散！

台股收盤上漲78點　收復9700點關卡

國際熱門新聞

剩台灣學生仍在上課　彭博：台灣成功經驗

加州倉庫發現3900萬個N95口罩

世衛專家不建議戴口罩：戴錯還有反效果

聽到台灣就跳針　WHO官員疑遭除名

即／義國8千醫護員確診！63醫病逝

南韓不封城　靠5個關鍵讓疫情降溫

全家只有1人褐眼！他買DNA測試盒　結果一出哭了

77歲老人得知確診！醫院跳樓亡

重砲轟中國封殺　德國會議員：台灣是獨立國家

封鎖期間　女模拿情趣玩具殺時間

Google高層染疫！「網際網路之父」中鏢

台灣對抗疫情「策略太強大」BBC：反成WHO眼中釘

救救紐約　美軍安慰號醫療船抵達

1/2痊癒者「仍帶病毒」趴趴走！　排出天數曝光

更多熱門

相關新聞

中柬聯合反恐　疫情期實彈演訓

中柬聯合反恐　疫情期實彈演訓

中柬兩軍「金龍-2020」聯合訓練，30日在柬埔寨貢布省舉行山地反恐實兵綜合演練和結訓儀式，完成雙方四次「金龍」系列聯訓。據瞭解，中共解放軍陸軍第75集團軍出動265人參訓，武器裝備超過250件套，包括新攻擊直升機操演、輕武器打擊等，為新冠疫情期間，中國唯一與外軍聯合主導的實兵實彈演訓。

海外援助84國遭疑資金來源 馬雲公益基金會：全來自馬雲個人捐贈

海外援助84國遭疑資金來源 馬雲公益基金會：全來自馬雲個人捐贈

NBA季後賽可能改3戰2勝制

NBA季後賽可能改3戰2勝制

彭博：iPhone 12將如期發表　新版HomePod等產品開發中

彭博：iPhone 12將如期發表　新版HomePod等產品開發中

社交距離如何定？　蘇貞昌這麼說

社交距離如何定？　蘇貞昌這麼說

關鍵字：

俄羅斯莫斯科禁足新冠肺炎新冠病毒世界疫情

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

蕾菈公開男友是孫生：沒錯我們在一起了！

蕭敬騰被逼問結婚生子　鬆口談經紀人：看她

唐綺陽：還有2波大事發生！5焦點開始「有事」

北部某大學傳學生確診！　校方「已全面消毒」

剩台灣學生仍在上課　彭博：台灣成功經驗

漁光島女方正面曝光　警方說話了

王又正爆「5個月未繳1萬7管理費」！

麥當勞加碼「大薯、麥克雞塊、勁辣香雞翅」買1送1

加州倉庫發現3900萬個N95口罩

志村健遺產高達50億！　繼承人第一順位是哥哥

妻4貼遇死劫　夫淚喊：還我一個家

看具荷拉性愛片！N號房法官換人

世衛專家不建議戴口罩：戴錯還有反效果

真實經歷！博恩：從國小到高中都被強暴

「我走了你以後要快樂」　女大生和男友講完電話墜軌亡

更多

最夯影音

更多
陳時中摘口罩「壓痕臉」曝光！　鋼鐵部長盯包機3場全到不缺席

陳時中摘口罩「壓痕臉」曝光！　鋼鐵部長盯包機3場全到不缺席
追星成功！張韶涵選鐵粉合唱《光之翼》　Angela出難題...他全能接唱！

追星成功！張韶涵選鐵粉合唱《光之翼》　Angela出難題...他全能接唱！

《青你2》安崎孔雪兒《Play》太炸！！　Lisa萬年不動瀏海秘密公開

《青你2》安崎孔雪兒《Play》太炸！！　Lisa萬年不動瀏海秘密公開

劉真羽化…親弟捧骨灰罈護送　長眠地選定三芝龍巖真龍殿

劉真羽化…親弟捧骨灰罈護送　長眠地選定三芝龍巖真龍殿

他用影片紀錄爸爸最後一天上班 公布裁員名單...結局感動上萬人

他用影片紀錄爸爸最後一天上班 公布裁員名單...結局感動上萬人

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面