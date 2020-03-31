緊急時刻將用「簡易呼吸器」　古莫：根據數據和科學在工作





▲紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）在美國海軍醫療船安慰號（USNS Comfort）前談話。（圖／路透）

實習記者施怡妏／綜合報導

美國疫情重災區紐約州30日新增235死，創下疫情以來最高紀錄，累計突破千人死亡，紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）發出緊急呼籲，要疫情較緩和地區的醫護人員盡快馳援紐約。根據最新民調，民眾普遍支持古莫處理疫情的方式。就連美國總統川普也讚賞，古莫是很好的總統候選人。

綜合外媒報導，根據流行病學模型預計疫情頂峰將會在14至21天之後到來，到時紐約州將會有14萬人同時需要住院治療，現在最緊急的事情是要備足14萬張病床，足夠的醫療人員和物資，還有3萬台呼吸器，卻遭到美國總統川普回應「我覺得紐約不需要那麼多的呼吸器。」

對於川普的回應，古莫表示，「我沒有水晶球，不知道未來會發生什麼事情，我希望紐約最終不會用到那3萬台呼吸器，但是我不會依據『看法』和『希望』在工作，我根據的是事實、數據以及科學，目前預測告訴我，將會需要3萬到4萬台的呼吸器，這是我們要努力的目標。」

古莫甚至在發表會上拿出簡易呼吸器，「當呼吸器不夠時，我們不得不使用簡易呼吸器應急。」另外，美國海軍醫療艦「安慰號」從諾福克（Norfolk）基地啟航後，於當地時間30日上午停靠紐約港90號碼頭，為紐約市提供醫療援助和額外的病床，緩解紐約岸上醫院的醫療負擔。