抗疫醫師自我隔離　與1歲兒隔著玻璃「手貼手」照...感動網友





▲父親與兒子隔著玻璃牽手。（圖／翻攝自Facebook／Alyssa Burks）

實習記者施怡妏／綜合報導

阿肯色州（State of Arkansas）醫生賈里德（Jared Burks）為了抗疫站在第一線，無法與家人團聚在一起，趁著休假期間回家看老婆與小孩。因怕病毒傳染給小孩，賈里德與一歲大的兒子隔著玻璃大手貼小手，就像是在「牽手」，眼中還流露出慈祥的父愛，感動許多網友。

根據cbsnews報導，賈里德在醫院替新冠肺炎的病患治療，趁著休假回家與家人相見，但怕病毒傳染給家人，身上還穿著醫師袍，必須保持距離，只能透過玻璃與家人見面。妻子愛麗莎（Alyssa Burks）在臉書上傳一張賈里德與兒子澤克（Zeke）「手牽手」的照片寫道，「看看我們見到了誰！我們都很想念他。」

愛麗莎表示，只要看到老公賈里德，才一歲大還在蹣跚學步的澤克就會跑到門口，並試圖站起來要父親抱抱，可是父親正在自我隔離，不能與其他人接觸，「看了真的很難過」。賈里德表示，因為疫情的關係，每天都待在醫院，沒有時間與家人相處，這是他第一次看到兒子爬行，但卻只能隔著玻璃表達激動興奮的心情。

美國中西部28日受到龍捲風襲擊，賈里德的房子也被吹毀，愛麗莎在臉書上向大家報平安，「我們的房子沒有了，但是一家人都很安全，當時賈里德在家中，但是靠著上帝的保佑平安無事，我們正在整理家園，收拾房屋的碎片，請大家為我們祈禱。」