到校上課日繼續延！南韓國高中小4/9起「線上開學」　全境9786例確診

▲ 疫情蔓延下的弘大街頭。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／編譯

南韓31日通報125起新冠肺炎（COVID-19）確診病例，累計達9786例。南韓教育部此前已經史無前例地三度延後國高中小開學日期至4月6日，但考慮到群聚感染風險，總李丁世均今早宣布，9日起各地國高中小擬以線上授課方式陸續開學，到校上課的日期目前未定。

眼看預定開學日僅剩6天，丁世均31日於政府首爾廳舍出席中央災難安全對策本部會議說明，考慮到全年授課日數及入學考試時程，不能無限期延後開學、輕易放棄學生的學習權，目前最有可能的方式便是以遠距教學形式開學，為此需確保每名學生都有電腦、可以上網，需要一段適應期，考試及入學時程也應配合調整。韓媒指出，每年11月舉行的大學學測也可能延期。

南韓教育部2月23日宣布，全國國高中小開學日自3月2日延至9日，接著於3月2日宣布延後至當月23日，17日宣布再延後至下月6日，為南韓史上首度在4月開學。

丁世均說明，綜合各界意見及防疫專家見解，認為現在讓學生到校上課還有不妥；由於每天都有不少新病例出現，很難確保學生的安全，不得已才會採取線上開學的方式，今天將在會中針對教育部提出的方案進行討論，日後會詳細說明具體實施方法。

南韓30日整天新增125起病例、4人死亡及180人解除隔離，累計確診人數共9786人，包括162起死亡個案，5408人已治癒。疫情最為嚴重的大邱累計6684例，慶尚北道1300例，京畿道476例，首爾則有450例。除去已確診病例，全境共38萬3886人檢測結果為陰性，16892人還在等待結果。

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