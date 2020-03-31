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相愛44年羨煞鄰！夫妻隔離中「深夜爆激烈口角」她隔天倒臥家中送醫不治

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▲▼殺人,兇殺,謀殺,恐怖,驚悚（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲英國威爾斯一名67歲婦女與丈夫隔離在家，卻在此期間採慘遭謀殺。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合報導

來自英國威爾斯的67歲婦女露絲（Ruth Williams）於29日早上被發現在家中受傷、失去意識，送醫後不治死亡，她的69歲丈夫安東尼（Anthony Williams）遭指控謀殺。據了解，這對夫妻結婚44年，被鄰居親友公認「感情很好」，沒想到卻在自我隔離期間發生悲劇。

根據《鏡報》，格溫特郡（Gwent）警方29日上午6時50分接獲通報，抵達位於昆布蘭（Cwmbran）的一處民宅。露絲昏迷不醒、失去意識，被送往皇家格溫特醫院（Royal Gwent Hospital）以後宣告死亡。安東尼當天落網，並被指控謀殺，目前仍在拘留中。

據了解，由於新冠肺炎疫情蔓延，夫妻倆正在家中自我隔離，未料才到第一個周末，就在深夜爆出激烈爭執，釀成悲劇。他們結婚44年，也在這個社區定居長達20年，被公認是一對感情很好的夫妻，因此鄰居與居民都對此感到非常震驚。

露絲曾在超市阿斯達（Asda）工作多年，2年前才退休，人緣非常好，被形容「聰明、很有魅力與幽默感」、「可愛又善良」的母親，包括議員在內超過100人聽聞噩耗以後紛紛表達悼念。其中一名鄰居說，「她和丈夫非常相愛，沒有任何跡象會發生這種事。我已經好一陣子沒有看見他們了，但這附近的所有人似乎都在隔離中。警方整個周末都在住家裡搜索，這真是一場悲劇……這家人甚至無法好好聚在一起哀悼。」

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