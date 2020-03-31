王品股價跳空漲停　網嗨：零股可換2200元餐券

▲王品集團今年股東會紀念品出爐，將大手筆發出價值2200元的餐飲禮券。（圖／王品提供）

記者林淑慧／台北報導

餐飲連鎖龍頭王品集團今年股東會大手筆發出價值2200元的餐飲禮券，而且零股也能領，激勵今（31）日開盤股價跳空漲停，開盤最高來到每股63.9元，引發股民高度關注。

王品集團股東會將於6月5日舉行，目前股東數約2.2萬人次，對於今年股東會紀念品的規劃，王品表示，希望能讓品牌雨露均霑，因此大方發出2200元餐飲禮券，預估公司將發出超過4800萬元禮券以饗股東。

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依據財報，2019年度稅後淨利為新台幣3.55億元，年增2.9%，每股稅後盈餘(EPS)為4.77元，年增6%，董事會決議延續近年高股利政策，每股配發現金股利4.5元，高於去年的股利4.39元，配息率為94.34%。

▲王品集團董事長陳正輝。（圖／王品提供）

王品集團表示，儘管疫情走勢尚未明朗，董事會仍決定將獲利近百分百的分配給股東，共享營運成果。

針對營運成果，過去一年，王品台灣事業群積極調整品牌與門店佈局、關閉成效不彰的店點、強化經營體質，同時透過各種活動加大聲量、提升品牌力，整體經營策略奏效，台灣總店數雖較前一年減少6家，但營業額創下自2016年以來的四年新高紀錄。

王品集團同時公佈2020年2月自結營收為7.9億元，因今年春節連假落在1月，在節慶效應提前、新冠肺炎疫情雙重效應，王品集團在兩岸同步啟動「安心專案」，高規格防疫措施，獲得消費者高度信賴。

王品台灣事業群2月營收7.7億元，累計1、2月營收17.7億元，較去年同期大幅增加6.38%。大陸事業群則因各地門店配合各地政府延遲復工政策、彈性調整營業時間和延後開業日期。王品集團表示，將趁機重新檢視大陸各門店體質，提早為疫情結束後的全面復工營運備足衝刺戰力。

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