美近8成人口禁足！檢測量破百萬「全球最高」　川普：未來30天是挑戰

▲ 空蕩蕩的紐約時報廣場。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國高達78%人口受到禁足令限制，新冠肺炎（COVID-19）確診病例達到16萬4359例，其中3173人死亡。總統川普（Donald Trump）30日宣布，全國已有100萬人接受病毒篩檢，未來30天將是重要的挑戰期。

川普於美東時間30日傍晚在白宮防疫記者會上宣布，美國篩檢人數突破100萬人，檢測量居全球之冠，稱之為對抗病毒的里程碑。衛生部長艾薩（Alex Azar）補充，目前以每天檢測10萬人為目標，持續擴大篩檢。

川普原先希望美國在4月12日復活節前復工，但為防止疫情擴大，29日宣布將社交距離指導方針時效延長30天至4月30日。川普30日強調，未來30天至關重要，將是美國疫情的挑戰期，「我們某種程度上把一切都押在這30天裡，這很重要。但我們越早開始努力，就能夠越快走出危機。」

CNN統計，至少有2億5600萬8318名美國人受到禁足令限制或被要求就地避難，約佔整體人口的78%。根據美國普查局（US Census Bureau），美國總人口為3億2823萬9523人。

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