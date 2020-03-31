紐約市每2.9分鐘死1人！6小時激增124例死亡　全美飆破16萬確診

▲ 紐約市中央公園搭建「野戰醫院」對抗新冠肺炎疫情。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國新冠肺炎（COVID-19）確診人數突破16萬，死亡個案達到3168例。疫情最嚴重的紐約州累計67325人感染，死亡人數為1342人，其中紐約市疫情迅速惡化，30日下午死亡個案飆升至914起，平均每2.9分鐘就有1人死亡。

《紐約郵報》報導，截至30日上午10時30分的統計顯示，紐約市共36221人確診，790人死亡；但在下午4時30分便上升至38087例確診，其中914人死亡，短短6小時新增124起死亡個案。5個行政區中又以皇后區疫情最為嚴重，累計12756例確診，超過全市的1/3。

累計6.7萬例確診的紐約州約有9500人住院治療，其中2300人需要重症監護。州長古莫（Andrew Cuomo）表示，設有1000張床位的海軍醫療船「安慰號」（USNS Comfort）30日停靠紐約市，將用於治療非新冠肺炎患者，讓市內醫院能夠集中治療新冠肺炎患者。

紐約市長白思豪（Bill de Blasio）29日宣布，又有2名醫護人員死於新冠肺炎，分別為一名精神病院護士長及一名兒科護士。此前，布朗克斯一名小兒神經外科醫生死於新冠肺炎併發症。

紐約市公共運輸管理機構大都會運輸署（Metropolitan Transportation Authority）也有5名員工確診身亡，包括地鐵售票員、公車司機等。

紐約市警察局（NYPD）已有930人確診，30日有多達5200人因病缺勤，佔所有警察的14.4%。

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