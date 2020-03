泰王遭爆「牽20後宮」飛德國包下四星飯店避疫情　想開趴還有僕人伺候

▲泰國國王瓦吉拉隆功與王后素提達。(圖/達志影像/美聯社)



記者丁維瑀/綜合報導

新冠肺炎(COVID-19)疫情肆虐全球,然而泰國國王瓦吉拉隆功(Maha Vajiralongkorn)被爆前往德國避難,身邊還帶著20名「後宮」,目前則還不清楚他的第4任妻子素提達(Suthida Tidjai),也就是現任王后,是否與他在一起。對此,泰國民眾相當不滿,推特的熱門標籤也瘋傳「#我們為什麼需要國王?」

《獨立報》引述德國媒體《圖片報》指出,67歲的瓦吉拉隆功疑似獲得特別許可,訂下整間四星級的「索南比希爾大酒店」(Grand Hotel Sonnenbichl);飯店位於德國南部城市加米施-帕滕基興(Garmisch-Partenkirchen)。不過,該名國王被傳出沒有自主隔離,反而帶著20名後宮還有一群僕人。

'Why do we need a king?' Thais rebel online against revered and powerful monarchy as ... https://t.co/WFI3GH9GdH via @MailOnline