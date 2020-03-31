梵谷名畫「春天花園」遭竊！荷蘭博物館防疫閉館　小偷闖入打破玻璃門

▲梵谷畫作「春天花園」遭到偷竊。（圖／翻攝自Facebook／Groninger Museum）

實習記者施怡妏／綜合報導

荷蘭辛厄爾拉倫博物館（Singer Laren Museum）30日表示，荷蘭後印象派巨匠梵谷（Vincent van Gogh）1884年畫作「春天花園」（Spring Garden）遭到偷竊。事發當時，博物館大樓的大玻璃門被打碎，觸發防盜警報器而發出巨響，保全人員立即衝進館內，但小偷已經逃跑了。

根據nltimes報導，辛厄爾拉倫博物館因新冠肺炎緣故，正在閉館休息中，30日凌晨卻意外遭到小偷入侵，失竊的畫作為「春天花園」，是梵谷1884年在紐難（Nuenen）休養時所繪畫的教堂花園，當時梵谷的父親在該教堂擔任牧師，然而這幅畫是從荷蘭的格羅寧根美術館（Groninger Museum）借來展出。

辛厄爾拉倫博物館館長梵歐斯（Evert van Os）表示，「對於畫作被偷竊，我們深感到憤怒、驚訝與悲傷。」警方也呼籲民眾，若有發現可疑人物可以提出，目前正在進一步調查當中。荷蘭藝術偵探亞瑟·布蘭德（Arthur Brand）表示，「春天花園」價值大約介於100萬至600萬歐元（約新台幣3,340萬元至2億元）。