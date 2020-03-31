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地產美魔女照片曝光！大亨故事很勵志　偷腥自拍慘賠金額出爐

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陶金銘（右）年前罹患甲狀腺癌，還在妻子陪伴下騎單車環台，被媒體喻為抗癌勇士，卻在心靈課搭上地產美魔女（左圖）遭判刑。（聯合知識庫）

圖、文／鏡週刊

引進美式迷你倉庫的台灣收多易創辦人陶金銘，曾因罹癌，在妻子陪伴下與癌友組成車隊環島，重拾健康的勵志故事躍上媒體版面。但這位白手起家的倉儲大亨，竟與一同上課的地產界美女小如（化名）暗通款曲，並帶小如到別墅偷歡還自拍性愛影片，妻子有天意外看到氣炸憤而提告。

陶金銘偷腥代價龐大，他與小三分別都因妨害家庭罪嫌遭判刑確定，且須連帶賠償100萬元精神損失，連他名下的6,000萬元不動產也轉讓給老婆，每年還得提供100萬元生活費作為補償。

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陶金銘的妻子意外在家中電腦發現老公與小三自拍的性愛影片，氣得提告，法院依妨害家庭罪嫌各判5月及4月有期徒刑定讞，且須連帶賠償100萬元精神損失。（圖為示意畫面）" src="//cdn2.ettoday.net/images/4788/d4788587.jpg" width="600" height="556" class="editorial" align="middle" />

台灣收多易（Storeasy）迷你倉庫創辦人陶金銘經商有成，日前驚傳與房地產界的美女小如（化名）大搞婚外情，2人躲在郊區別墅幽會泡溫泉洗鴛鴦浴、瘋狂做愛，還自拍床戰、嬌喘連連的不倫性愛影片，直到結縭30多年的陶妻意外在家裡的電腦看到，這段地下情才曝光。

陶妻得知老公出軌，氣得提告，新北地院日前依妨害家庭罪嫌分別判處陶金銘與小如各5個月及4個月有期徒刑，由於當事人均未上訴，全案已定讞；此外，台北地院近日也判2人須連帶賠償陶妻100萬元精神損害。

陶金銘創辦收多易迷你倉庫，在台灣已有22家服務據點，約有5,000間倉庫，可24小時自由存取。

本刊調查，2018年間，時年57歲的陶金銘，為了讓公司經營有更多創意，不惜砸下重金，參加標榜融合賺錢動力及心靈成長的企業家課程。在課堂上，他認識一同上課的38歲地產界美女小如，2人透過課程分組討論互動，迅速讓同窗情誼升溫。

原本這一系列42小時的多元訓練課程，是由學員彼此以家人相稱，互相分享資源，創造優勢平台，讓學習效果發揮到極致，未料，2人竟因互動密切，漸漸從同學進階成無話不談的好友，再進而發展出這段不倫戀。

陶金銘與小三因涉妨害家庭被判有罪定讞，台北地院近日也判2人須連帶賠償陶妻100萬元。

陶金銘向法官說，他為此已將名下價值6,000萬元的2筆不動產過戶給妻子，每年還允諾提供100萬元生活費作為補償，以換取太太同意他每週2天外宿，顯見妻子早已原諒他，他也做出實質補償，認為妻子不該再向法院請求精神賠償。

不過，陶妻指證歷歷，說她從年輕時就胼手胝足與丈夫共同打拚事業，經過這幾十年來的努力，才終於在事業上有一番成就，她平常除了照顧老公的生活起居，更對婆婆侍奉至孝，早年還大手筆金援丈夫家族，至於移轉房產登記一事，則是雙方早就約定好的，與丈夫偷吃無關。
 
陶金銘出軌事件曝光後，他和女兒的LINE對話曾提到，「內心清清楚楚的明白，這個世界上最愛我的人就是我老婆」，法官認為，陶金銘自知是有婦之夫，且太太深愛著他卻仍外遇，加上勘驗性愛影片後，根據片中對話、運鏡方式及拍攝角度，男女主角都曾看著鏡頭，認定影片並非跟監或偷拍而來，於是判他和小如敗訴。
 
陶金銘（右）罹癌後曾騎單車環台成功，還稱太太是他永遠的情人，生病讓他體悟到要對生命與家庭負責，如今卻因婚外情被妻子提告。（聯合知識庫）

陶金銘白手起家成為倉儲大亨的故事十分勵志，他22歲考進中油，當時薪水2萬多元，雖然人人稱羨，但他認為一輩子無法只做一件工作，後來跑到台北後火車站的材料公司當業務，薪水只有8,000元，被媽媽罵到臭頭，結果短短3個月後，他就摸清楚材料產業的分工架構，靠著妻子湊到100萬元，成立包材批發工廠，並以靈活的投資腦袋及苦幹精神賺了大把鈔票。

原本他和妻子苦幹實幹賺了大把鈔票，未料，人生打拚了大半輩子，竟然婚姻出軌，還被老婆提出民刑事告訴，不但背上前科，還賠了大把銀子，得不償失。


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