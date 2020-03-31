台股早盤上漲150點！美股回神收高　指數挑戰躍上9800點

▲ 台股。（資料照／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

美股昨日再度反彈走高，四大指數收盤漲幅皆逾3%，台股今（31）日開盤上漲60點、以9689點開出。

截至上午9點01分，指數來到9779點、上漲150點。

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蘋概三王中，台積電（2330）以274元開出、上漲2.43%；股王大立光（3008）以3895元開出、上漲2.91%；鴻海（2317）開在70.5元、上漲0.71%。

裕隆董事會昨日宣布公司淨損244.65億元，規劃動用特別盈餘公積151.45億元，並減資57.29億元彌補虧損，減資後實收資本額降幅約36.4%。裕隆今日股價開盤即殺至跌停，並持續在跌停價位附近狹幅震盪。

美國總統川普宣布延長社交距離措施2個禮拜，到4月30日解除，川普表示，希望到 6 月初能見到美國走向復甦。儘管許多企業及公司必須再延後2周開工，但對投資人而言，川普此舉是以短期經濟為成本，避開接下來的高峰期，減輕長期性的傷害，美股四大指數收盤漲幅皆逾3%。

道瓊指數終場上漲690.7點，或3.19%，收在22327.48點；那斯達克指數上漲271.77點，或3.62%，收在7774.15點；標普500指數終場則是上漲85.18點，或3.35%，以2626.62點作收；費城半導體指數上漲56.56點，或3.8%，收1,545.31點。