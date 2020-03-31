川普震驚家鄉成「疫災中心的中心」：從沒在美國看過那麼多屍體

▲美國總統川普週日（29日）抵達白宮玫瑰園，準備召開記者會。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統川普週日（29日）在記者會上表示，紐約皇后區埃姆赫斯特醫院（Elmhurst Hospital）正遭受疫情重創，成列的卡車載滿成堆的屍體，畫面讓他相當震驚，因為儘管在電視上看過遙遠國度出現類似景象，卻從沒看過自己的國家如此這般，而且發生地點還在他出生成長的皇后區。

川普在白宮玫瑰園（Rose garden）接受媒體訪問，當他被記者問及是否會再做一次新冠肺炎檢測，他回答不覺得身體有任何不適，「你也沒看到我有打噴嚏，沒有，對吧？」不過他說自己很可能會再做一次，就是為了確定情況，而這也是依據專家建議後的考慮。

「我只想說件東尼（記者）剛也有提到的事」，川普表示，大家都知道他在皇后區出生長大，而他家附近就是埃姆赫斯特醫院，對於醫院的外觀、顏色和窗型，他都瞭若指掌。他說過去數周在電視上關注埃姆赫斯特醫院的情況，屍體遍布走廊，冷凍車一輛接著一輛，「因為他們沒有辦法處理那麼多，那裡有太多屍體了。」

埃姆赫斯特醫院發生的情況讓川普有些不可置信，他重複講道事情發生在他從小生長的地方，「在皇后區，皇后區，紐約」，「我看到了我從沒目睹過的景象」。他接著表示，冷凍拖車的隊伍幾乎就和白宮玫瑰園一樣長，當車子停妥要準備搬運屍體，「你往裡面看，全部都是黑色屍袋，裡面裝了什麼？在埃姆赫斯特醫院，一定是醫療物資吧，但不是，那是人。」

73歲的川普也分享了一個朋友的故事，據他描述朋友年紀稍長、身材魁梧，還是個老硬漢，但在感染新冠肺炎後一天，就陷入昏迷被送往醫院，「我問『他還好嗎』？『總統，他已經昏迷了，沒有意識，他的狀況並不好。』」川普說病毒蔓延的速度之快，尤其是一旦找對了對象，下場非常可怕，「這真的很恐怖」。