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首位美軍死於新冠肺炎　國防部證實「悲傷的一天」：巨大損失

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▲美國國防部長艾斯培（Mark Esper）。（圖／路透）

▲美國國防部長艾斯培證實首位美軍死於疫情的消息。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

美國國民衛隊軍人希科克（Douglas Linn Hickok）確診新冠肺炎（COVID-19），然而不敵病魔，住院治療1周以上仍於28日過世，成為首位死於此種冠狀病毒的美國軍人。

《福斯新聞》報導，根據五角大廈30日發布的聲明，希科克確診新冠肺炎後，自21日開始住院，他於28日病逝。美國國防部長艾斯培（Mark Esper）表示，這對國防部是悲傷的一天，是軍界巨大的損失，未來也將加強跨部門合作來抗疫，「我們向他的家人、朋友、文職同事以及整個美國國民衛隊表達哀悼。」

希科克為紐澤西州國民衛隊成員。民主黨籍的紐澤西州州長墨菲（Phil Murphy）說，失去希科克令他心碎。

回到3月初，墨菲曾部署紐澤西州的國民衛隊，協助對抗疫情，內容包括指揮交通並在必要時刻分發食品與物資。紐澤西州報告1萬3386起病例，嚴重程度僅次於紐約州。

 
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