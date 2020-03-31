川普與普丁談話擋不了原油跌勢！西德州原油再現1字頭...今早反彈逾3%

▲國際原油價格收18年低點。（圖／路透）

記者陳心怡／外電報導

美國總統川普周一（30日）與俄羅斯總統普丁通話討論穩定能源市場的重要性，但此舉未能阻止油價持續下跌，周一交易原油期貨價格下跌，盤中再度觸新低，每桶來到19.27 美元，創 2002 年以來最低收盤價，更是連兩日創低。

終場西德州原油期貨價格下跌 1.42 美元或 6.6% 以上，收每桶 20.09 美元，創下 2002 年 2 月以來最低收盤價；布蘭特原油期貨價格下跌 2.17 美元或近 8.7% 以上，收每桶 22.76 美元，創 2002 年 11 月以來最低收盤價。

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新冠肺炎（COVID-19）重創全球能源需求，加上沙俄價格戰依然談不攏，原油價格連兩日創新低。Sevens Report Research 共同編輯里奇（Tyler Richey）表示，隨著全球經濟放甚至停滯，煉化石油產品的消費者需求正快速蒸發。每桶 10 元的西德州原油或布蘭特原油，都是可能會看見的，且在第二季初期到中期時就可能出現。

Swissquote 銀行高級分析師 Ipek Ozkardeskaya 表示，目前情況有利沙烏地阿拉伯，而不利俄國，因為沙國想要減產以支撐原油市場，而沙國不願意配合。

截至今早9點25分，西德州原油期貨價格上漲 0.67 美元或近 3.33%，收每桶 20.76 美元。布蘭特原油5月交割價上漲 0.36 美元或 1.36% ，收每桶 26.76 美元。