77歲老人得知確診後...直接從「醫院7樓」跳下去！醫哀：治癒希望非常大

▲西班牙新冠肺炎疫情嚴重。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠肺炎疫情給民眾帶來了不小的精神壓力，特別是對於那些確診的人。西班牙格拉納達市（Granada）的一位77歲老人，在得知自己檢測結果呈陽性後，28日直接從醫院7樓一躍而下，不幸身亡。

據《格拉納達獨立報》報導，3月28日上午，在格拉納達市涅維斯聖女醫院（Hospital Virgen de las Nieves），一位77歲的男子被告知新冠病毒檢測結果為陽性，醫生隨後便安排他進行檢查，以便確認下一步的治療計劃。該醫生表示，這位老人的症狀並不嚴重，且本身的健康狀況也還不錯，治療痊癒的希望非常大。

▲醫護人員奮戰一線。（示意圖，非本文當事醫院／路透）

然而，就在等待治療的時候，這位老人直接從7樓的病房窗戶跳了下去。儘管醫護人員在第一時間發現其跳樓的舉動，醫生也全力進行搶救，但由於樓層較高，且老人年事已高，他還是因搶救無效而不幸身亡。

對此，該院醫生感到十分詫異，「早上告訴他檢測結果的時候，我還特地告訴他，他只有輕微的症狀，病情並不嚴重。」針對此次事件，警方表示，目前他們還沒有確定老人的死因，但懷疑他是得知自己的病情後，做出了自殺的決定。