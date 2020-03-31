美國6名議員確診！400人曾擠在國會殿堂　至少30名議員進行居家隔離

▲美國眾議院超過400名眾議員14日齊聚一堂，通過一項疫情紓困方案。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國近16萬人確診2945人死亡，已成為全球疫災震央，至少6名國會議員確診新冠肺炎，其餘30多人則進行居家隔離。

路透社報導，民主黨紐約州眾議員、67歲的貝拉斯格斯（Nydia Velazquez）30日發表聲明，由於前一日出現病徵，和醫師通話後被列為「推定病例」，但沒有實際檢測。媒體發現被拉斯格斯27日曾和另外至少229名眾議員齊聚一堂，其中還和民主黨籍眾議院發言人裴洛西（Nancy Pelosi）有近距離接觸，當時裴洛西正在簽署讓經濟刺激方案通過。

裴洛西發言人漢米爾（Drew Hammill）30日表示，已和貝拉斯格斯的醫師通過電話，對方認為兩人的接觸屬於低風險，因此不建議裴洛西採取任何特別的措施。

71歲共和黨賓州眾議員凱利（Mike Kelly）27日發出聲明，因為已經開始出現輕微的流感症狀，在醫師的指示下，前往「得來速篩檢站」驗出新冠肺炎陽性。

37歲民主黨南卡眾議員坎寧安 （Joe Cunningham），先前曾和其他確診議員接觸過，自己從19日開始居家隔離，27日向外界表示驗出新冠肺炎陽性，不過當時症狀已經開始減緩。

58歲共和黨佛州眾議員迪馬里（Mario Diaz-Balart）18日確診，他自陳14號開始出現症狀，但不到24小時前，他才剛和超過400位眾議員擠在國會裡，投票通過初期的疫情紓困方案。

45歲民主黨猶他州眾議員麥克亞當斯（Ben McAdams）18日發表確診聲明，他也是從14日開始出現症狀。他於24日再度發出聲明，已經到過醫院進行醫療監察，他偶爾會需要補足氧氣，現已出院返回家中。

57歲共和黨肯塔基州參議員保羅（Rand Paul），22日表示確診並進行隔離；他說自己屬於無症狀患者，健康情況良好，是在一個擁有周全措施的環境下驗出陽性。然而令人擔心的是，他在確診數天前，曾經去過參議院裡的健身房。