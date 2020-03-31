泰山「坐擁金雞母」人人都想搶！　老牌食品廠3策略成功翻身

圖、文／鏡週刊

近年來老牌食品廠泰山備受各界關注，成為各路人馬爭奪的對象，到底泰山為什麼一夕間變得炙手可熱？全因為公司轉投資全家便利商店超過2成。

成立70年的老牌食品廠泰山，目前傳至第三代，2016年先歷經家變，2017年再爆國內機能飲料龍頭保力達暗中吃下2成泰山持股，並打算吃下泰山，為抵禦外部勢力，公司派大動作舉辦現金增資，還找來中纖集團第二代王貴增和元大銀董事邱憲道入股，並與龍邦結盟，未料後來龍邦從盟友變敵人，近期也打算拿下經營權。

各路人馬搶奪泰山，看上的是公司持有全家便利商店超過2成的股權，由於全家市占率第2，近年積極異業結合，發展藥局、外食、生鮮超市等複合店，加上布局鮮食、電商服務、會員經濟等三大策略奏效，去年營運繳出亮眼成績單，全年營收為777億元、稅後純益18.3億元，每股純益達8.2元，創下歷史新高。「泰山轉投資獲利穩定，且本身也是食品大廠，民以食為天，是很好的投資標的。」龍邦內部人士指出。

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除了轉投資獲利亮眼，其實泰山本業近年也逐漸好轉，目前已和多個知名手搖品牌合作，積極推出新品，且包括大宗物資、消費食品等也穩定成長；而大家關注的大陸市場，相關投資也自2018年開始獲利，去年因往高毛率產品發展，估計表現也會不錯。

若從財報來看，泰山近三年也分別配發0.4、0.8、0.9元現金股利，泰山表示：「公司團隊一直很努力在經營，並且回饋股東，雖然不是業界表現最好，但很努力把最好的東西拿出來。」



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