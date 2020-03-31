張綱維「強搬遠航千萬救命錢」　員工阻擋強推捲款逃

圖、文／鏡週刊

人稱「張大膽」、靠著高度財務槓桿操作的遠航董事長張綱維，去年底烏龍宣布停飛卻停真，慘遭交通部下重手撤照，資金黑洞日益嚴重。本刊掌握，遠航最大債權銀行合作金庫已向士林等四個地方法院，聲請拍賣遠航逾20億元擔保品獲准，連他掌控的上百戶淡水小坪頂爛尾樓也即將拱手他人。

▲遠航董事長張綱維（右）於3月27日現身公司總部，拿走1千萬元現金準備閃人，與遭欠薪員工爆發衝突。

此外，根據讀者爆料，張綱維在上週末曾回遠航總公司搬走千萬元，一度與員工爆發衝突，據傳他藏身台北市某豪宅，檢調獲報後已對他展開約談，張綱維宣稱，搬走千萬元資金都拿去給當初借錢給遠航的人，由於說法明顯避重就輕，檢方訊後仍將他向法院聲請羈押禁見。

3月27日，遭交通部下令廢照且宣告停止營運的遠東航空董事長張綱維神隱多時後，突然現身位在台北市敦化北路的總公司，他要求財務人員將放在金庫預留支付清算人力及相關成本的800萬元現金交出來，還領走遠航職工福委會以財團法人名義在兆豐銀行帳戶名下的200萬元，總計拿走1,000萬元後，隨即在當天下午4點左右離去。

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本刊接獲爆料指出，由於遠航才剛向台北市勞動局申請解僱全公司528名員工，預計5月4日生效，不少員工已被欠薪長達4個月，且面臨失業窘境，加上遠航重生遙遙無期，員工們擔心張綱維連公司僅剩不多的救命錢都不放過，見張綱維拿錢閃人，恐捲款潛逃，已顧不得他是老闆，有人乾脆擋在車門口，打算將他攔下，雙方一度對峙，氣氛相當緊張。

張綱維為了脫身，不惜下車將該名員工推開，他的司機見狀也迅速載著老闆將車開走，由於張綱維可能因此再涉及侵占罪，目前卻行蹤成謎，他留下一堆爛攤子，並欠了一屁股債，檢調30日火速傳喚他到案說明，張綱維戴著口罩走進北檢，過程不發一語，檢方經過2小時訊問，認為事證明確，隨即將他聲押。



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