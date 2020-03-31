以色列總理自我隔離！　官員證實：國會事務助理檢驗陽性

▲以色列總理納坦雅胡。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃翊婷／綜合報導

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的幕僚接受新冠肺炎病毒採驗，結果呈現陽性。發言人簡德曼在當地時間30日於推特PO文證實，雖然納坦雅胡的家人及身邊員工檢測結果皆為陰性，但在衛生部門發出進一步指示之前，他將從30日開始展開自我隔離。

起初有外媒報導，納坦雅胡26日曾與確診的國會顧問里夫卡帕魯奇（Rivka Paluch）會面，導致外界擔憂他可能會染病，一度傳出需要隔離一週。當時納坦雅胡辦公室回應，外媒報導的內容並不正確，兩人近期沒有會面，甚至在過去兩周內都沒有待在同一個房間過，所以沒有必要進行隔離。

▲發言人證實總理將進行自我隔離。（圖／翻攝自推特／Ofir Gendelman）

不過，以色列官員30日證實，納坦雅胡的一名助理接受檢測，結果呈現陽性，這名助理主要負責國會事務，目前身體狀況還算良好，後續會根據衛生部門的指示進行下一步行動。

總理發言人簡德曼（Ofir Gendelman）隨後也在推特以英文PO文表示，納坦雅胡的家人及身邊其他員工檢測結果皆為陰性，在衛生部門發出進一步指示之前，總理將從30日開始展開自我隔離。