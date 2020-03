Google高層染疫！　76歲「網際網路之父」確診新冠肺炎

▲「網際網路之父」瑟夫在臉書和推特透露,病毒檢測呈陽性,正在復原中。(圖/翻攝自臉書)

記者張靖榕/綜合外電報導

截至台灣時間31日上午5點,美國確診人數已達到15.9萬例;網際網路先驅、公認「網際網路之父」的瑟夫(Vint Cerf)也是其中之一,他30日上午在推特發文透露,病毒檢驗呈陽性,目前正在康復中。現於Google任職「副總裁及網路傳教士主席」的瑟夫,已經是76歲的高齡,為新冠肺炎的高風險族群,不少人紛紛表達關心,「祝你早日康復,瑟夫!」

「我驗出COVID-19(新冠肺炎,俗稱武漢肺炎)陽性,現在正在康復中」,瑟夫隨文貼出《上周今夜秀》(Last Week Tonight)的主持人約翰奧利佛(John Oliver)的影片,推薦大家看看善於針貶時事的奧利佛,如何評論美國對疫情的應對。

I tested positive for COVID-19 and am recovering. Listen to what John Oliver has to say about our national response so far: https://t.co/Adgiy3Z9NA