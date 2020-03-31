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美眾議員自曝「推定確診」　3天前與議長同台近距離接觸

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記者黃翊婷／綜合報導

代表美國紐約州的聯邦眾議員貝拉斯格斯在當地時間30日對外發表聲明，內容提及自己29日凌晨開始出現新冠肺炎（COVID-19）的症狀，甚至連香水和食物的味道都聞不到，與醫師通過電話後推定確診，目前在家隔離當中。但消息傳開後，很快就有媒體發現，貝拉斯格斯3天前曾與眾議院議長裴洛西同台，兩人有過近距離接觸。

聯邦眾議員貝拉斯格斯（Nydia Velazquez）推定確診新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

▲貝拉斯格斯推定確診新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社，下同）

根據《紐約郵報》報導，貝拉斯格斯（Nydia Velazquez）為民主黨籍眾議員，今年67歲的她在政壇表現活躍，30日卻突然發表聲明，自曝推定確診，「29日凌晨我開始感到不適，出現肌肉疼痛、發燒、鼻塞、胃部不適等症狀，接著我注意到，我再也聞到自己身上的香水或食物的味道。」

貝拉斯格斯強調，之後她與醫師通過電話，推測應該是受到新冠病毒感染，只是因為症狀比較輕，醫師不建議就醫或是進行篩檢，「我已經服用退燒藥泰利諾，也會仔細監控自己的症狀，並採用遠距辦公的方式與員工保持聯繫。」

▲美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／達志影像／美聯社）

▲裴洛西曾與貝拉斯格斯同台。

不過，就在貝拉斯格斯發表聲明後不久，很快就有媒體發現她出現症狀前3天曾與眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）同台。當時裴洛西在國會簽署高達2兆美元（約新台幣60兆元）的紓困方案，貝拉斯格斯人就站在她後方，兩人有過近距離的接觸。

除了貝拉斯格斯之外，現階段美國國會還有5名議員已經確診感染新冠肺炎，包含「國會台灣連線」共同主席狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart）、民主黨籍眾議員麥克亞當斯（Ben McAdams）、共和黨籍參議員保羅（Rand Paul）、共和黨籍眾議員凱利（Mike Kelly），以及民主黨籍眾議員康寧漢（Joe Cunningham）。

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