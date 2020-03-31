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梵谷天價畫作失竊於荷蘭博物館　外媒預估損失上看2億元

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▲▼拉倫辛厄爾博物館。（圖／達志影像／美聯社）

▲拉倫辛厄爾博物館。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

荷蘭拉倫（Laren）市中心的博物館拉倫辛厄爾（The Singer Laren museum）在當地時間30日凌晨發生竊盜案件，著名的印象派畫家梵谷的畫作 Lentetuin 遭到偷竊。博物館館長揚·魯道夫·德·洛爾姆（Jan Rudolph de Lorm）表示，對此感到相當震驚及難以置信。

拉倫辛厄爾博物館目前因為新冠肺炎疫情而休館，竊賊於30日凌晨闖入博物館內，除了梵谷的畫作之外，沒有其他藝術品失竊。當局認為這起事件事有經過預謀的。

這幅失竊的畫作是梵谷在1884年的作品，外媒預估價值約落在100萬歐元至600萬歐元（約台幣3336萬到2億元）之間，是拉倫辛厄爾博物館在休館之前，為了舉辦名為靈魂之境（Mirror of the Soul）的展覽，向荷蘭格羅寧根市的格羅寧根博物館（Groninger Museum）所租借的畫作。

根據荷蘭媒體 NL Times 報導，警方表示，竊賊打破博物館的玻璃前門，隨後觸發防盜警報器，警方抵達現場後已經找不到嫌犯的蹤跡，呼籲目擊民眾踴躍出面指認。

拉倫辛厄爾博物館市致力於展示和保存美國藝術家威廉·亨利·辛格（William Henry Singer，1868年-1943年）和他的妻子安娜的藏品，館藏約有3千件。洛爾姆表示，博物館對於安全防範有一定程度的要求，會再審視安全性並調查有哪裡可以改進。

 
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