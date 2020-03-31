快點翻倉庫！加州發現「3900萬」個N95口罩　514具舊款呼吸器

▲美國口罩短缺之際，加州卻在倉庫裡找到了3900萬個N95口罩。（示意圖／路透社）



記者林彥臣／綜合報導

從中國武漢爆發的新冠肺炎（COVID-19）重創美國，讓美國成為全球確診病例最多的疫區，就在醫療物資吃緊的時候，重災區加州的倉庫卻很神奇地發現了3900萬個N95口罩，還有514具舊款的呼吸器，全都是現在最重要的救命資源。

根據《商業內幕》（Business Insider），美國西部聯合醫護人員聯合會（SEIU United Healthcare Workers West）代表在26日指出，在倉庫中找到了3900萬個N95口罩，這個數量遠大於美國全國庫存的1200萬個N95口罩。

聯合會後來透過美國公共廣播電台(NPR)調查記者發表聲明，每一副N95口罩的將以5美元的售價給需要的醫療單位，這項交易沒有聯合會本身沒有涉及相關利益，已經居中協調交由原本的供應商和買家聯繫。

▲加州州長表示找到了514具呼吸器。（示意圖／記者嚴云岑攝）



根據美國NBC旗下的加州地方媒體Kcra-TV報導，州長紐森（Gavin Newsom）參觀灣區的能源公司Bloom Energy時表示，他們在州內找到了514具從2011年以來尚未開箱過的舊款呼吸器，許多具電池已經超過了使用年限無法運作，將透過Bloom Energy的協助，為這些舊款呼吸器進行維修與翻新的作業，這間公司自成立以還，已經完成過上百具的呼吸器的維修翻新作業。

除了加州之外，馬里蘭州的貝爾茨維爾回收公司（Beltsville recycling company）在去年卸貨時，在雜物堆中發現了150箱N95口罩，總數達到36000萬副，後來這間公司的合夥人之一希普（Gary Shipp）當時保存了這些口罩，但是他當時萬萬沒有想到，這些東西會成為救命物資。

有鑑於美國醫護人員現在口罩短缺，這間回收公司決定將這些口罩發送給醫療單位，分別發送給維吉尼亞醫學中心以及一些地方的中小型醫院。

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