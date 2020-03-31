澳洲僱員每2週獲2.7萬工資補貼 大灑幣政策連續6個月

▲澳洲提供每2週最多1500澳元（約新台幣2萬7千元）的工資補貼。（資料圖／路透）

實習記者周茹焮／綜合報導

澳洲政府30日宣佈薪資補助公告，這是政府第三輪經濟援助計畫的其中一環，為受新冠肺炎疫情影響的企業度過難關，提供每2週最多1500澳元（約新台幣2萬7000元）的工資補貼，使經濟下滑期間還能讓每名僱員保住工作，避免更多人失業，有經濟學家預估失業率將激增至17％。

澳洲財政部長呂登貝格（Josh Frydenberg）所宣佈的經濟援助計劃，將會是規模最大的一個，許多企業受到疫情影響陸續傳出關門及裁員等消息，使失業率可能大幅上升至17%，為減緩這狀況發生，補助將維持6個月之久。

▲總理莫里森承諾將投入1,300億澳幣(約798.6億美元)，保住澳洲的就業機會。（圖／路透）

總理莫里森持（Scott Morrison）表示，將投入1,300億澳幣(約798.6億美元)保住就業機會，協助人民一起度過難關，「我們希望在面臨危機期間還可以讓經濟保持運轉。」

據了解，澳洲政府提出的這項薪資補貼，能讓早前因疫情受重創的航空業、旅遊業及零售業公司獲得補助，還提供企業及個人租金援助，放寬限制領取福利。

同時，澳洲制訂新規定自29日起，投資的金額及外資企業的投資案件都必須由外國投資審查局進行審核，以確保沒有違背國家利益，而政府之所以推出新規定，是為了保障目前遭遇困難的國內企業，避免受到外資以低價併購。

登柏格表示，「目前是新冠病毒的緊要關頭，在澳洲經濟和企業都處於重大壓力下，為保障國家利益不會遭受剝削，必須採取的措施。」新規定將持續實施至疫情結束。