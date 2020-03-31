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消費趨勢重新配比　疫情下的潛力需求　保健消費族漸甦

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▲▼防疫,桂格,靈芝,桂格活靈芝,免疫力,健康。（圖／資料照）

▲隨著台灣確診數累積，讓有健康需求的族群，開始多關注健康養生資訊、增加保健食品的關注度。（圖／資料照）

消費中心／綜合報導

肺炎疫情對消費市場的影響甚大，也把台灣民眾的消費行為分成了高敏感族、理性消費族兩大類型，而你又是哪一種呢？高敏感族對消費資訊的反應大且敏銳，容易受影響而多備衛生紙和民生用品，儼然成為市場消費主力；理性消費族則偏好專家資訊、適度購買一般消費品，並重新分配重要性、考量長期規劃。然而隨著近兩週台灣確診數快速累積，也讓同樣有健康需求的兩族群，開始多關注健康養生資訊、增加保健食品的關注度，從網路搜尋數據（Google Trend）可看到，今年以來民眾對保健食品的搜尋量持續升高，顯見市場增溫。

▲▼防疫,桂格,靈芝,桂格活靈芝,免疫力,健康。（圖／桂格提供）

▲台灣的網路搜尋數據顯示，民眾對於保健食品的搜尋量逐漸升高。（圖／google trend）

▲▼防疫,桂格,靈芝,桂格活靈芝,免疫力,健康。（圖／桂格提供）

▲防疫期間，不少人會到賣場選購合適自己的保健食品，透過營養攝取來維持身體健康。（圖／資料照）

民眾對選購民生用品早有豐富經驗，但該怎麼買保健食品可能還是一知半解。其實挑選保健食品沒有想像中的複雜，廖啟翰營養師表示，若對保健有額外需求，可透過喝保健食品來達到增加保護力的目的。在保健食品的挑選上，可選擇知名品牌、且獲得政府免疫調節認證的產品；在種類上，液態吸收快，例如靈芝飲含有多醣體，有多項科學實驗已證實靈芝多醣體可活化身體的免疫細胞進而達到調解免疫力的效果，全家人、素食者都可飲用。

身為保健飲品領導者的桂格表示，桂格活靈芝近期在特定通路的銷售表現較去年成長60～70％，賣場的購物推車中時常看見它的身影。更有很多老顧客回饋，長期喝下來覺得身體底子慢慢變好，最近因為緊張疫情每天都會喝，所以多備一點在家裡，方便隨時補充，還會叫家人也一起喝。

為了回饋消費者的喜愛，桂格目前在各大通路皆有販售，方便民眾就近添購，也在網路商城推出獨家優惠組合，就算是不便出門的消費族群，也能輕鬆把健康打包回家，和你一起度過關鍵時刻。

▲▼防疫,桂格,靈芝,桂格活靈芝,免疫力,健康。（圖／桂格提供）

▲「桂格活靈芝」是通過研究證實，能調節免疫的明星商品，還獲得了國家免疫調節認證。（圖／資料照）

在這場風暴之中，台灣的醫護人員、政府機關都在努力奮戰，為的就是要守住家園。身為這片土地上的一份子，如果遵守防疫原則、維持良好的生活和衛生習慣，並且加強自身保護力，團結每個人的小小力量，就能發揮大大功用，不但可以平安度過此次危機，還能為自己的健康打下基石。

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