3婦癌難早發現　預防醫學專家告訴你該如何預防

53歲的陳小姐，前幾年有胃潰瘍問題，近期又感覺胃悶不適、食慾降低，至腸胃科就診，檢查後腸胃並無異常，但胃部不適感仍然存在，因此轉往安排全身健康檢查，透過零輻射磁振造影（MRI）發現胰臟有大約1公分的腫瘤，確診為胰臟癌初期，由於位置接近胃部，導致她一直認為不適症狀是腸胃疾病引起。