封鎖期間太無聊　《愛之島》女模用情趣玩具殺時間！

▲梅根巴頓漢森：「拍一張讓人臉紅心跳的美照吧！」（圖／翻攝自IG@Megan Barton Hanson)

國際中心／綜合報導

憑著實景秀節目《愛之島》(Love Island) 走紅的女藝人梅根巴頓漢森(Megan Barton Hanson)暗示，在新冠病毒侵襲英國的「大封鎖」期間， 整天「英英美代子」的她，只好以使用情趣玩具(例如按摩棒)和發送裸照來打發時間。

這位芳齡25歲、之前曾是視訊女郎和脫衣舞娘的女孩，2018年時在實境秀節目《愛之島》上亮相後聲名大噪，她在有180萬粉絲的Instagram官方帳號上跟大家分享了她目前的際遇。上面還有一些描繪她宅在家期間日常活動的插圖，暗示這些都是她最近在做的。

其中一張圖片顯示一個裸著上身的女孩半跪在地上。圖說上寫著：「拍一些讓人臉紅心跳的美照吧！」另一張圖片顯示一個女孩坐在地板上，拿著假陽具和一個振動器，圖說上寫著：「正在想該用哪個比較好。」

她同時還自嘲在被隔離時，仍不忘要整理房間。有一幅圖畫，描繪著一名女孩正在使用吸塵器，圖說上寫著：「第300次在清潔房間。」人們遭到隔離時被培養出來的「午睡」習慣， 也成了她的嘲笑對象。一幅「睡午覺」的圖畫，圖說上寫著：「中午小睡一兩小時。」

漢森說話素來腥葷不忌，從不害羞談論性愛。最近她又回到模特兒的本行，在親訊平台OnlyFans上向粉絲收取每月19英鎊(約700元新台幣)、或3個月53英鎊(約2100元新台幣)的費用，觀看她的「精采內容」。OnlyFans經常被一些網紅拿來分享需要收費的X級內容。而這些內容是訂閱者在Instagram等社群平台上看不到的。

漢森在她的IG上打廣告說：「這裡就是我的OnlyFans官方帳號！唯一可以看到我做愛做的事獨家內容的地方。有好棒棒的攝影師、可愛的內衣秀、甚至是跟怪怪的來賓一起做怪怪的事哦！」

▲梅根巴頓漢森顯示自己被禁足期間的繪圖。（圖／翻攝自IG@Megan Barton Hanson)