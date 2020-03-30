重砲轟中國封殺...德國會議員：台灣是獨立國家　75秒影片挺台灣！

▲德國國會議員Mark Hauptmann影片砲轟中國封殺。（圖／翻攝自台灣駐德代表處臉書）

記者許凱彰／綜合外電

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球大爆發，不少國家針對疫情的控制向台灣請益，對此，德國聯邦國會議員霍普特曼（Mark Hauptmann）錄下75秒影片說到，重砲批中國封殺台灣，「台灣是一個獨立的國家，有屬於他們自己的公共衛生系統，支持台灣加入WHO。」

▲德國國會議員Mark Hauptmann支持台灣加入WHO。（圖／翻攝自Mark Hauptmann Twitter）

台灣駐德國代表處27日PO出影片，聯邦國會議員霍普特曼提到，病毒無國界！新冠肺炎在全球廣為流行，很清楚地表明這個事實，「包括我在內的多位德國聯邦國會議員同仁都認為，台灣在面對新冠病毒時非常謹慎，當然也能夠參加WHO。」

不僅如此，霍普特曼還表示，「中國封殺、阻撓台灣，台灣是一個獨立國家，有屬於他們自己的公共衛生系統，能幫助全球在未來遇到像新冠病毒這樣的傳染病時，可以有效地自我保護，德國聯邦國會議員同事與我一樣，支持台灣加入世界衛生組織（WHO）或至少參加世界衛生組織會議（WHA）。」

▲中華民國駐德大使謝志偉。（資料照／記者嚴云岑攝）

台灣駐德代表謝志偉在臉書粉絲專頁上直言，「德國國會議員認為：中國封殺台灣，但台灣是一個獨立的國家，一個抗疫有成的國家，一個能對全球公衞作出貢獻的國」。

謝志偉在貼文中還提及，「當然，台灣漸有『這種世衞組織，台灣不加入也罷』的聲音出現。我必須說：不無道理。但我還是要指出：先讓台灣進去，世人/世衞才能知道，它壞在哪裡，而台灣好在哪裡。」