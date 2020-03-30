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政府應全面停止使用「武漢肺炎」！許信良：沒必要特別去刺激中國

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▲許信良出席民進黨全代會。（圖／記者李毓康攝）

▲許信良。（圖／記者李毓康攝）

記者邱茀濱／綜合報導

新冠肺炎疫情蔓延全球，對於我國政府還是使用「武漢肺炎」一詞，兩岸政策協會秘書長張百達、民進黨前黨主席許信良及前海基會董事長洪奇昌等學者呼籲，政府應全面停止「武漢肺炎」的使用方式，對中國釋出善意，言詞上的修飾和轉變，在不影響疫情溝通的情況下，應該改善。

兩岸政策協會今（30）日上午召開「新冠疫情下的兩岸關係」座談會，協會理事長譚耀南指出，兩岸應該共同面對共同的敵人病毒，不必要的情緒或對台灣政治領袖進行的攻擊都不必要。兩岸要能夠克制、彼此有同理心，共同面對二次大戰以來危害全球人民健康，乃至經濟、金融、政治、社會的一個最大公共衛生的議題和危機。

張百達則建議，兩岸執政當局應該相互克制、珍惜彼此的善意，因此呼籲政府應該全面停止使用「武漢肺炎」的歧視用詞，對中國釋放善意，也是台灣表達文明進步的價值。他續指，若台灣一直使用武漢肺炎這4個字，會被外界認為是在展現一種敵意，這就不是單靠陸委會能夠解決的了，因此言詞上的修飾、轉變，同時在不影響溝通的情況下，應該改善。不過，他卻強調，北京也該停止對台灣的一切文攻武嚇，畢竟這不利兩岸關係的發展，也不利於爭取台灣民心。

針對疾病的名稱，洪奇昌指出，去年12月底就提到「2019新型冠狀病毒所造成的肺炎」，WHO也已明確命名，「所以不必然要過度強調這是中國武漢肺炎；雖然我們知道最早大量爆發的地點是在中國武漢。」

許信良稱，美國總統川普過去為了刺激中國特別使用「中國肺炎」用法，是為了報復中國外交部發言人指控新冠肺炎源起美國，但現在川普也不再使用，再加上台灣既然希望加入WHO，因此對全球用於肺炎名稱的共識也應該尊重。

許信良強調，兩岸關係上台灣也沒必要特別去刺激中國，既然中國很在意武漢肺炎的歧視用詞，基於互相尊重的原則，台灣真的可以避免使用。

 

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