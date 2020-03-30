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奧地利總理下令「民眾進超市強制戴口罩」　禁止旅館接待觀光客

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▲Austrian Chancellor Sebastian Kurz at Downing Street in London奧地利總理庫爾茨。（圖／路透）

▲奧地利總理庫爾茨。（資料照／路透）

記者王致凱／綜合報導

奧地利總理庫爾茲（Sebastian Kurz）30日正式宣布，強制要求民眾進入超市時配戴口罩，以減緩新冠病毒的傳染速度；未來，奧地利政府將於超市門口發送口罩。奧地利境內實施《反蒙面法》，原先規定在公共場合需要有醫師證明才能配戴口罩，但一般而言並未嚴格執法。

路透社報導，奧地利政府目前已經下令關閉學校、餐廳、酒吧、文化場所和其他聚會場地，同時關閉所有非必要商店，要求民眾盡可能避免外出，指示企業員工採取遠距離上班模式。

庫爾茲30日表示，「從現在開始，工作人員將於超市門口發放口罩，消費者必須配戴口罩才能進入超市。」他補充說，政府的中期目標是使群眾更普遍地在公共場所配戴口罩。

不過，奧地利政府規定於超市發放的口罩只是一般口罩，並非醫療用等級，目的是防止患者透過咳嗽或打噴嚏傳播病毒。報導指出，最快從4月1日起就可以在超市領到口罩。

除了強制要求配戴口罩外，奧地利政府也要求旅館不得再接待觀光客。奧地利衛生部長安梭博（Rudolf Anschober）在記者會上說，「關於復活節假期，旅館是第三個重點…我們希望在目前這一階段停止將旅館用於觀光用途。」

奧地利目前累計有超過9000例確診、108人死亡，相較鄰國義大利、瑞士或德國，疫情相對較和緩，也仍在衛生醫療系統的負荷範圍內。不過，庫爾茲警告，病毒傳播速度相當快，奧地利的重症醫療體系最快可能於4月中旬超過負荷。

另外，奧地利政府近期隨機抽樣了2000人進行新冠病毒採驗，希望能藉此瞭解病毒在社區中的擴散情行，為歐洲最先採取此一手段的國家。庫爾茲表示，調查結果將於本周內出爐。

駐奧地利代表處今年1月曾引用奧地利《標準報》報導稱，奧地利內政部和衛生部召開跨部會會議後表示，由於當是奧地利尚未出現新冠肺炎確診病例，因此根據2017年10月1日生效的《反蒙面法》規定，在公共場所，包括地鐵、公車、戲院、馬陸上，沒有合理理由不得配戴物品遮蔽面部，違者可被開罰150歐元（約新台幣5000元）。

駐奧代表處同時表示，生病者需要有醫師開立證明才能配戴口罩，但受到疫情影響，奧地利警方和安全人員有裁量彈性，一般不會制止民眾配戴口罩。奧地利《新聞報》（Die Presse）也曾指出，《反蒙面法》主要是為防範伊斯蘭極端分子蒙面製造恐怖襲擊，因此民眾單純用口罩、圍巾遮蔽口鼻，並不會被視為違法。

▼奧地利一名消費者在超市中配戴口罩。（圖／路透）

▲▼奧地利一名消費者在超市中配戴口罩。（圖／路透）

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