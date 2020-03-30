護士爸回家兒子飛奔討抱抱　他忍痛拒絕下秒手遮臉爆哭

▲沙烏地阿拉伯禁止信眾前往麥加朝聖。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

一名在首都利雅德（Riyadh）一家醫院工作的男護士沙哈拉尼（Naser Ali Al-Shahrani）在工作結束後後，一回到家就見到兒子穆罕默德（Mohamed）。正當穆罕默德張開雙手飛奔向前的時候，沙哈拉尼卻連忙阻止有任何的接觸，下一秒忍不住激動的情緒，蹲下來掩面哭泣。

這則影片在28日開始在網路上瘋傳，在沙哈拉尼蹲下爆哭之後，穆罕默德也停下腳步，顯得有些不知所措，為了保護兒子之下做出的抉擇，看得出來是相當煎熬。

沙烏地阿拉伯從當地時間23日起，開始實施長達21天的宵禁，所有居民必須待在家中直到禁令結束，相關醫護與安全軍事人員則不受此限。截至30日為止，沙國的累積確診病例達1299例，為了阻止疫情擴散，當局暫停了所有的禮拜活動，並關閉了清真寺、學校、購物中心和飯店等公眾場合。

這段影片惹哭許多網友，也再次顯示出醫護人員為這次的疫情付出許多，卻常常不為人知。有網友留言表示，「令人心碎」、「向所有醫護人員致敬」、「每個醫護人員都應該為自己感到驕傲」。