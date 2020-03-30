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超美太陽能板！　「海力雅集成」美學潔能牆獲德國紅點設計大獎

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▲超美太陽能板！　「海力雅集成」美學潔能牆獲德國紅點設計大獎。（圖／翻攝官網）

▲海力雅集成美學潔能牆獲德國紅點設計大獎。（圖／翻攝官網）

記者姚惠茹／台北報導

台灣新創「海力雅集成」今（30）日宣布，以世界首創的擬真發電建材「美學潔能牆」，在全球60個國家、超過6500件作品中脫穎而出，一舉奪得最高榮譽的紅點設計大獎2020最佳設計獎 (Best of the Best)。

海力雅集成表示，「美學潔能牆」能在競爭激烈的歐洲大獎中嶄露鋒芒，主要是因為建築整合再生能源提供前所未有的解決方案，為減緩地球暖化帶來的衝擊，歐盟提出邁向2050近零排碳的目標，各國也紛紛立法改善建築的能耗規範，並將再生能源納入建築的必要元素之一。

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海力雅集成指出，歐盟在過去6年已編列超過30億歐元的預算用在對抗氣候變遷議題，其中就包括整合歐洲太陽能及建築產業專家，然而目前的建築整合太陽能的方式，大多都是在屋頂架設矽晶太陽能板，或是將傳統太陽能板裝設在建築外牆上，對於重視外觀美感的歐洲人來說，接受度不高。

海力雅集成分享，團隊預見市場商機，整合台灣產業優勢，跨面板業、太陽能產業、建築美學及國際顧問人才，充分發揮台灣極致的工藝技術，打造全球首創擬真發電建材「美學潔能牆」，結合設計美學及完善的功能性，成功將太陽能與建材結合，達到減碳的目的又兼具美感及多機能性。

海力雅集成總經理黃庭輝表示，美學潔能牆是台灣團隊自主研發的創新產品，整合美學、安全及綠能等多項幕牆所需的建築特性，並通過歐盟建築法認證及取得各國發明專利，並在2019年於荷蘭完成全球首座太陽能擬真大理石幕牆，如今再獲德國紅點設計大獎產品設計最高榮譽的肯定。

黃庭輝指出，歐洲每年的牆面建材市場規模約5億平方米，蘊含無限的市場潛力，海力雅集成將歐洲視為第一個期望攻下的灘頭堡，美學潔能牆在2019年首次公開於德國慕尼黑最大的國際建築建材展BAU，展場的情境陳列讓參觀的建築師彷彿置身於歐洲美術館。

黃庭輝進一步指出，美學潔能牆讓所有買主為之驚艷，迄今已成功開發荷蘭、比利時、德國等歐洲多國通路，並獲得數十個建案設計洽商，成功進軍歐洲市場的商業模式未來可望複製到美國、中國大陸、中東、日本及台灣市場。

海力雅集成設計團隊將在6月22日受邀前往德國紅點大會上台公開受獎，得獎作品「美學潔能牆」也將獲展示並收藏於德國埃森的紅點博物館，以台灣創新設計為歐洲及全球零能耗建築的減碳目標提供最佳的解決方案，也成功打造零能耗建築與再生能源的產業價值鏈。

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