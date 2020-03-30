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裕隆汽車2019年慘虧244.65億元！「今日停牌原因曝光」將減資36%彌補虧損

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▲裕隆公司協理羅文邑。（圖／記者楊絡懸攝）

▲裕隆汽車發言人羅文邑。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

裕隆汽車（2201）經證交所同意，30日暫停交易，並在晚上7時舉行重大訊息記者會說明。裕隆汽車董事會通過2019年財務報表案，淨損244.65億元，規劃動用特別盈餘公積151.45億元，並減資57.29億元彌補虧損，減資後實收資本額調降至100億元，實收資本額降幅約36.4%。

裕隆汽車發言人羅文邑說明減資彌補虧損。他說，近年來兩岸經濟情勢不佳，造成汽車市場銷售環境低迷，自主品牌銷售表現未如預期，及考量新冠肺炎（COVID-19）疫情持續對產業的影響，裕隆公司經與會計師討論後，依穩健保守原則，針對車型技術資產進行資產減損，以及帳上應收帳款評估回收風險提列損失準備。

請繼續往下閱讀...

羅文邑表示，本次減資彌補虧損主要目的為改善財務結構、提升未來每股淨值及每股盈餘（EPS），減資案將於2020年6月裕隆汽車股東會提請討論。

裕隆執行長嚴陳莉蓮接掌裕隆集團短短一年多，在2019年一整年便進行策略轉型，積極整頓裕隆財務，包括對外全面開放車行平台及研發能量，爭取海內外多元客戶，並進一步尋求盟友。旗下華創車電技術中心也於今年初攜手鴻海集團，合資新公司，共同開發電動車等。

然而受到兩岸車市緊縮的衝擊，加上裕隆對自主品牌研發及營運成本的攤提，2019年從第2季起先後認列東風裕隆、台灣納智捷及華創車電逾43億元的減損，第3季又認列新店裕隆城開發設計變更損失，累計裕隆2019年前3季虧損25.08億元，每股虧損已達1.7元。

裕隆汽車於27日公告，因有重大訊息待公布，經證交所同意30日暫停交易。該消息一出，市場隨即認為似乎與虧損有關，甚至傳出裕隆持續整頓相關子公司財務體質，即將減資而彌補虧損的消息。

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