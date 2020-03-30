體溫計出口將解禁！限制出口1個月　海關查獲57支

▲額溫槍。（圖／記者李毓康攝）

記者吳靜君／台北報導

因應新冠肺炎（COVID-19）疫情，經濟部與關務署從3月4日到3月31日止，自4月1日起就可以解禁，根據關務署統計，管制體溫計出口近1個月，其中從管制出口到昨（29）日總共查獲的數量只有57支，查獲數量相當的少。

台灣已經有「物資」可以解禁了，就是耳溫、額溫槍等體溫計，原本限制出口到3月31日止，但是經濟部表示，廠商的產能已經增加，所以經濟部不延長禁止時間，海關從4月開始，旅客帶多少出境都不會被查扣。

請繼續往下閱讀...

關務署表示，所查獲的體溫計將在禁止期間結束後（4月1日後）與疾管署聯繫，提供疾管署分配使用。

經濟部本月初發佈國內「紅外線額溫槍」至三月底禁止出口令，因廠商產能增加，將自4月起開放解禁。所以民眾可以透過快遞、包裹的方式將體溫計寄出去之外，且旅客也不用限制只能帶2支出境、也可以透過快遞貨物、郵寄的方式寄出。

根據關務署統計，從管制出口到昨日止，總共查獲件數為46件、其中郵包有45件，分別是基隆關1件，查獲數量1支、台北關44件，查獲53支。旅客也只有1件違規，查獲數量3支，總共郵包和旅客違規數量有57支。

另外，關務署表示，進口部份還是額溫槍超過3支但是以自用為目的的話，不需要取得食藥署的許可證，只要簽自用切結為止。