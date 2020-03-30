政府紓困措施明快具體！兼顧企業與一般家庭　落實「民富才能國強」為政之道

▲疫情無預警來襲，蔡英文與蘇貞昌行政團隊展現高效率的動員應變力。（圖／ETtoday資料照）

記者李錦奇／台北報導

蔡英文、蘇貞昌領導的行政團隊，這回面對新冠肺炎（COVID-19）無預警來襲，展現了高效率的動員應變力，不但防疫措施成為各國跟進仿效的範例，也不忘推出搶救經濟的各種紓困措施，有如一場及時雨，幫助企業與勞工朋友攜手共度難關，落實「民富才能國強」的為政之道，值得肯定。

這次的疫情傳播力強，短短幾個月時間就席捲全球，不但造成人命傷亡，更導致經濟重大衝擊，在生產供給面部分，各大工廠停工，導致產能大減，衝擊製造業營收獲利；但更嚴重的是消費者的縮手，大家都不敢出門消費，減少外出旅遊，加上各國紛紛封城封境，都對航空、觀光、旅遊、餐飲業造成重大打擊，也難怪股神巴菲特會說，這是他活了89年第一次經歷到這種事。

一邊要防疫，一邊還要兼顧經濟，難度之高，可想而知。傷腦筋的是，應變速度還要快，不能等到疫情結束，否則，一旦企業大幅裁員，甚至相繼倒閉，到時候再來搶救，可就為時已晚。

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蔡政府也知道事態嚴重，立刻推出600億元的紓困特別條例，且獲得朝野一致支持，一毛未刪通過立院三讀。其中，提供給企業的紓困補助，包括既有貸款展延利息補貼，每家上限22萬；企業營運資金貸款利息補貼6個月、每家上限5.5萬元；振興資金利息補貼1年，每家上限22萬元等等。以上措施，預計有3萬多家中小企業可以受惠。

▲企業紓困方案。（圖／蔡英文辦公室提供）

稅負方面，政府也提供企業即時的減免，或是延期、緩繳優惠，就連小店家，也可以申請緩繳營業稅，最長1年，或是分36期繳納；一般民眾，如果受到隔離，無法如期繳稅，也可以申請延期；公股銀行也提供信用卡延繳3個月到半年的應急措施。

今年的綜所稅，第一批退稅，也會提早一個月，要讓民眾手上有更多現金可以應變，預估將有2百多萬戶可以受惠。

▲財政部也推出多項延後報稅與提前退稅措施。（表／吳靜君、資料來源／財政部）

另外，對於一般民眾的防疫補償金、消費抵用券，也都編列預算，就是希望降低疫情造成的經濟衝擊。

已經連續14季沒有調整利率的央行，這次也緊急降息1碼（0.25％），對於企業、有貸款的民眾來說，都是及時雨，以貸款100萬元來說，每年都能減少利息支出2500元。

紓困措施 企業與老百姓雨露均霑

隨著疫情遲遲沒有落幕，政府又推出了第二波紓困措施，動用400億元預算，加快紓困腳步，包括企業水電費給予折扣，以及調降天然氣5％及桶裝瓦斯每公斤5元，以每桶20公斤的桶裝瓦斯計算，一桶可省下100元。

▲經濟部針對受影響企業提供水電費減免等優惠，也調降瓦斯費讓一般家庭有感。（圖／經濟部提供）

同樣罕見的還包括公股銀行帶頭加碼調降信用卡、信貸、車貸利率2碼（0.5％），為期6個月，如果貸款100萬元，等於半年又多省下2500元利息錢。

如果是1000萬元以內的公股銀行房貸，這回也再減息1碼（0.25％），為期6個月，加計央行降息，一共2碼（0.5％）。根據銀行試算，單單央行降息1碼，1000萬的房貸一年就可省息2萬5000元，再加計公股銀行提供減碼0.25%，為期半年，這部分又可以多省利息1萬2500元。

▲公股銀行帶頭降房貸與個人信貸等消費性貸款利率。（圖／財政部粉絲專頁）

企業有難，勞工也難以獨善其身，無薪假是最常出現的狀況，這回政府也火速宣布，勞工因無薪假而導致每月薪資差額，政府會補貼50%，按月發給，每人每月最高可領11,000元，最長可領6個月。

例如勞工每月原本薪資45,800元，因無薪假而只能領到23,800元時，政府會補貼11,000元(45,800-23,800)*50%)。

▲政府補貼無薪假員工薪資差額50％ 。（圖／翻攝自勞動部粉絲專頁）

緊接著，政府又決定要補助艱困產業的薪資，由政府補助原薪資4成，上限2萬，就是希望企業不要裁員，讓勞工朋友不要失業，能夠度過此次難關。

一波波搶救經濟措施，都很明快到位，企業界大老也私下肯定，這回政府做得非常徹底，展現效率，是以往少見的。

這麼多的紓困措施，雖然不是完美無缺，但已經展現了政府快速應變的魄力。且不單單幫助企業，也兼顧到一般老百姓與家庭，顯見政府思慮周延，也讓企業與民眾更有信心，攜手打贏這場防疫救經濟大戰。