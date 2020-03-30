富邦金對台股有信心喊「逢低加碼」　尋求高股息題材個股

▲富邦金2019年每股賺5.46元，連續11年登上台灣金控業每股盈餘第一。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

富邦金控今（30）日舉行線上法說會，由金控總經理韓蔚廷親自主持，2019年富邦金控稅後淨利為585億元，較2018年成長23%，每股盈餘（EPS）達5.46元，連續11年登上台灣金控業每股盈餘第一。

新冠肺炎疫情來勢洶洶，各界關注對金融業造成的影響為何，韓蔚廷表示，即使是在1個月前，疫情對金融市場影響，比實際影響預期來得大些，由於市場每天波動劇烈，儘管第1季影響並不大，但後續仍得持續觀察，期許疫情能夠早日落幕，對金融業來說，衝擊相對也會小一點，目前唯一能做好的就是風險控管。

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富邦華一銀行為富邦深耕大陸市場的重要發展平台，韓蔚廷指出，受到大陸延後開工影響，加上客戶也難到分行，原先已著手規劃加速線上能力擴充，以減緩疫情的衝擊，至於資產品質方面，目前看起來影響有限，確實有申請紓困的零星個案，但並沒有大規模爆發的情形，無論香港或台灣也都一樣，因此影響仍在可控的範圍之內，若疫情持續延燒就很難說。

美國聯準會（Fed）今年以來降息6碼，台灣央行也宣布降息1碼，對北富銀淨利差的影響，韓蔚廷說明，可能會壓縮到台幣存放利差，每降息1碼，影響新台幣約4至6個基點，加上債券部位會有溢價，一來一往都會有所影響。

富邦人壽去年底投資國內股票部位達3,900億元，較上年底增加700億元，富邦表示，今年在疫情衝擊之下，從去年第4季開始提早佈局海外債部位，近期以增持現金部位為主，偏向保守策略，但今年也會持續逢低加碼台股，並尋求具高股息題材的個股，由於疫情尚未明朗化，對台股整體看法仍維持觀望態度。

外界擔憂今年保險業可能出現「保費懸崖」，富邦人壽指出，FYP（初年度保費）預期今年將會下滑2成，以2019年的2,063億元計算，推估也能超過1,500億元的水準，但從責任準備金利率下調角度來看，儘管對銷量造成影響，但銷售成本也將有所改善，期許能看到損益兩平的機會。