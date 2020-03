希拉蕊酸川普疫情美國第一　得16.2萬讚卻遭轟：難怪落選

▲前美國國務卿希拉蕊。(圖/達志影像/美聯社)

記者楊庭蒝/綜合報導

美國前國務卿希拉蕊.柯林頓(Hillary Clinton)28日發文狠酸川普,當初不斷承諾要讓美國成為第一,果然做到了,暗指對於疫情處理不當,結果貼文下方的留言遭到一陣砲轟。共和黨聯邦眾議員克倫紹(Dan Crenshaw)表示,現在疫情嚴峻,不應該在這時候發這種文章,應該要一起攜手度過這個難關,而不是相互排斥、數落,這不能成為美國政治的常態。

希拉蕊過往曾二度參選總統,在2016年的美國總統大選一度有機會打破美國政壇的玻璃天花板,成為美國史上首位女總統,但最後還是敗給了川普,之後兩人之間互相攻擊的砲火不曾間斷過。川普多次借健康問題攻擊希拉軟,更曾表示「她腦子裡短路了」。

川普在2016年的總統選戰中,不斷高喊「會讓美國成為第一」作為競選口號。現在希拉蕊逮到機會趁機大肆嘲諷,雖然貼文得到16.2萬個讚、7.4萬則留言,卻是負評居多。

He did promise "America First." https://t.co/bzks3hqCUE